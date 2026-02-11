Korekta czy początek większego spadku? Kanga Exchange o sytuacji na rynku kryptowalut

- Patrząc na historyczne cykle Bitcoina, to co dzieje się teraz, wygląda bardzo znajomo. Wbrew narracjom o „supercyklu”, Bitcoin wciąż porusza się zgodnie z logiką czteroletnich faz: po silnych wzrostach następuje korekta, a potem stopniowa odbudowa. Spodziewam się, że rynek może być jeszcze przez kilka tygodni pod presją - być może nawet przez 1-3 miesiące — ale nie oznacza to, że mamy do czynienia z końcem rynku – podkreśla.

Warto zauważyć, że w ostatnich godzinach Bitcoin testował nawet okolice 61 tys. USD, by następnie wrócić w rejon ok. 65 tys. USD. Taka zmienność jest charakterystyczna dla rynku kryptowalut i często towarzyszy okresom zwiększonej niepewności inwestorów

Kluczowe poziomy i możliwe scenariusze

Według Żeligowskiego obecne spadki nie osiągnęły jeszcze skali, która w poprzednich cyklach była uznawana za „typową” dla rynku kryptowalut.

- Dla osób obecnych w krypto od lat spadki rzędu 35–40 proc. są normą. To rynek, który historycznie porusza się dynamicznie, ale właśnie ta zmienność jest elementem jego natury. W mojej ocenie kluczowe będą okolice 65–68 tys. dolarów - to poziomy, na których rynek może szukać stabilizacji. Scenariusze zejścia do 38 tys. dolarów są teoretycznie możliwe, ale dziś uważam je za mało prawdopodobne - ocenia.

Ekspert zwraca uwagę, że część nerwowości wynika z czynników zewnętrznych - w tym oczekiwań wobec polityki monetarnej USA. Rynek zareagował m.in. na doniesienia dotyczące nominacji nowego szefa Rezerwy Federalnej i możliwego zaostrzenia kursu.

– To naturalne, że inwestorzy reagują na sygnały o potencjalnym ograniczeniu płynności. Kryptowaluty są aktywem, które bardzo mocno odczuwa cykl pieniądza. Natomiast dopiero w kolejnych miesiącach zobaczymy realne decyzje Fed i ich wpływ na rynek - mówi.

Fundamenty się nie zmieniły

Żeligowski podkreśla, że mimo spadków w fundamentach rynku nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby narrację o „końcu kryptowalut”.

- Fundamenty pozostają te same: blockchain i kryptowaluty wciąż rozwijają się jako technologia, która realnie zmienia sposób, w jaki funkcjonują finanse. To, co obserwujemy, jest korektą w ramach cyklu, a nie upadkiem koncepcji - zaznacza.

Z perspektywy długoterminowej takie epizody informacyjne rzadko wpływają na fundamenty rynku, które pozostają związane przede wszystkim z adopcją technologii blockchain, regulacjami oraz globalną sytuacją makroekonomiczną.

Ryzyko dezinformacji i deepfake’ów rośnie

W rozmowie na antenie telewizji Biznes24 Żeligowski zwrócił też uwagę na rosnące ryzyko dezinformacji i deepfake’ów. Zdaniem prezesa Kanga Exchange, w czasie zwiększonej zmienności rynkowej rośnie podatność użytkowników na fałszywe treści.

_ Warto dziś szczególnie uważać na to, co pojawia się w internecie. Widzimy coraz więcej deepfake’ów, zmanipulowanych materiałów i nieprawdziwych informacji, które potrafią wpływać na decyzje ludzi. To realne zagrożenie — nie tylko w krypto, ale w całej przestrzeni cyfrowej. Dlatego apeluję: weryfikujmy źródła i nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji - podsumowuje.

Na nastroje rynkowe wpływa obecnie także zwiększony szum informacyjny wokół kryptowalut, w tym medialne spekulacje dotyczące rzekomych historycznych powiązań części środowiska technologicznego z Jeffreyem Epsteinem. Tego typu narracje - niezależnie od ich faktycznej wagi - potrafią krótkoterminowo oddziaływać na sentyment inwestorów i zwiększać zmienność rynku.