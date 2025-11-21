Czy Polska zostanie europejskim liderem innowacji czy odda rynek zagranicy? Decyzja prezydenta zapadnie najpóźniej do 10 grudnia

To oznacza, że:
- Najwcześniejszy możliwy termin decyzji to 3 grudnia,
- Ale jeśli formalne przedstawienie nastąpiło kilka dni po 12 listopada, termin może przesunąć się nawet na 7–10 grudnia,
- Prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego (choć ten trzeci scenariusz jest oceniany jako mało prawdopodobny).
Branża czeka więc na decyzję w oknie czasowym od dzisiaj do 3 lub maksymalnie 10 grudnia, co kończy okres legislacyjnej niepewności trwający od momentu przyjęcia ustawy przez Sejm 26 września.
Ustawa wprowadza krajową implementację unijnego rozporządzenia MiCA, ale – według licznych przedstawicieli branży – wykracza poza jego ramy, dodając dodatkowe procedury, sankcje i wymogi administracyjne. W efekcie firmy działające w sektorze kryptowalut oczekują, czy Prezydent zdecyduje się ustawę podpisać, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować.
Decyzja będzie miała wpływ zarówno na krajowych przedsiębiorców, jak i na sposób, w jaki globalne podmioty będą konstruować swoją obecność na polskim rynku.
Komentarz ekspercki – Kanga Exchange
Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange:
– „To nie jest spór o kryptowaluty, lecz o konkurencyjność polskiej gospodarki cyfrowej. Implementacja regulacji MiCA jest potrzebna i pożądana, ale powinna odbywać się w taki sposób, aby nie tworzyć nadmiernych barier administracyjnych, które uderzają przede wszystkim w lokalne firmy. Polska ma potencjał, by być ważnym centrum innowacji w regionie – jednak zbyt restrykcyjne przepisy mogą ten potencjał osłabić.”
– „Rynek krypto nie zniknie. Pytanie brzmi, czy pozostanie w Polsce. Jeżeli koszty i ryzyko prowadzenia działalności staną się nieproporcjonalnie wysokie, przedsiębiorcy przeniosą operacje tam, gdzie otoczenie regulacyjne jest bardziej przewidywalne, a inwestorzy zaczną korzystać z zagranicznych platform, poza nadzorem krajowych instytucji.”
Zawadzki podkreśla, że branża czeka na decyzję Prezydenta z nadzieją, że finał prac legislacyjnych pozwoli pogodzić bezpieczeństwo użytkowników z rozwojem polskich innowacji, zamiast faworyzować zagranicznych graczy posiadających licencje w innych krajach UE.