Czy Polska zostanie europejskim liderem innowacji czy odda rynek zagranicy? Decyzja prezydenta zapadnie najpóźniej do 10 grudnia

To oznacza, że:

Najwcześniejszy możliwy termin decyzji to 3 grudnia,





Ale jeśli formalne przedstawienie nastąpiło kilka dni po 12 listopada, termin może przesunąć się nawet na 7–10 grudnia,





Prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego (choć ten trzeci scenariusz jest oceniany jako mało prawdopodobny).

Branża czeka więc na decyzję w oknie czasowym od dzisiaj do 3 lub maksymalnie 10 grudnia, co kończy okres legislacyjnej niepewności trwający od momentu przyjęcia ustawy przez Sejm 26 września.

Ustawa wprowadza krajową implementację unijnego rozporządzenia MiCA, ale – według licznych przedstawicieli branży – wykracza poza jego ramy, dodając dodatkowe procedury, sankcje i wymogi administracyjne. W efekcie firmy działające w sektorze kryptowalut oczekują, czy Prezydent zdecyduje się ustawę podpisać, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować.

Decyzja będzie miała wpływ zarówno na krajowych przedsiębiorców, jak i na sposób, w jaki globalne podmioty będą konstruować swoją obecność na polskim rynku.

Komentarz ekspercki – Kanga Exchange

Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange:

– „To nie jest spór o kryptowaluty, lecz o konkurencyjność polskiej gospodarki cyfrowej. Implementacja regulacji MiCA jest potrzebna i pożądana, ale powinna odbywać się w taki sposób, aby nie tworzyć nadmiernych barier administracyjnych, które uderzają przede wszystkim w lokalne firmy. Polska ma potencjał, by być ważnym centrum innowacji w regionie – jednak zbyt restrykcyjne przepisy mogą ten potencjał osłabić.”

– „Rynek krypto nie zniknie. Pytanie brzmi, czy pozostanie w Polsce. Jeżeli koszty i ryzyko prowadzenia działalności staną się nieproporcjonalnie wysokie, przedsiębiorcy przeniosą operacje tam, gdzie otoczenie regulacyjne jest bardziej przewidywalne, a inwestorzy zaczną korzystać z zagranicznych platform, poza nadzorem krajowych instytucji.”

Zawadzki podkreśla, że branża czeka na decyzję Prezydenta z nadzieją, że finał prac legislacyjnych pozwoli pogodzić bezpieczeństwo użytkowników z rozwojem polskich innowacji, zamiast faworyzować zagranicznych graczy posiadających licencje w innych krajach UE.