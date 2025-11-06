Kanga Exchange: „Apel branży krypto nie jest dezinformacją, lecz głosem w sprawie konkurencyjności polskiej gospodarki”

Apel o weto ustawy, podpisany przez liderów sektora – w tym Kanga Exchange, Next Block Expo oraz Izbę Gospodarczą Blockchain i Nowych Technologii – nie był wymierzony w samą ideę regulacji, lecz w sposób, w jaki Polska implementuje unijne przepisy MiCA. Zdaniem ekspertów, nadmierne obciążenia administracyjne i sankcje wprowadzone w krajowej ustawie mogą zahamować rozwój rodzimych przedsiębiorstw i doprowadzić do ich marginalizacji na rynku europejskim.

– Z pełnym szacunkiem dla procesu legislacyjnego i pracy Ministerstwa Finansów, chcemy podkreślić, że nasz apel nie miał nic wspólnego z dezinformacją ani z próbą blokowania wdrożenia MiCA – mówi Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange. – Celem środowiska krypto w Polsce jest stworzenie takich warunków prawnych, które pozwolą krajowym firmom działać zgodnie z europejskimi regulacjami, na równych zasadach z podmiotami zagranicznymi.

Jak podkreśla Zawadzki, sama potrzeba wdrożenia MiCA nie jest kwestionowana przez branżę. Problemem jest jednak tzw. goldplating – czyli wprowadzanie do krajowego prawa zapisów wykraczających poza ramy rozporządzenia unijnego.

– W obecnym kształcie ustawa oznacza, że firmy z polskim kapitałem będą musiały spełnić znacznie bardziej restrykcyjne wymogi niż ich konkurenci z innych krajów Unii. W efekcie zagraniczne podmioty będą mogły oferować swoje usługi w Polsce, nie ponosząc realnych kosztów i ryzyka biznesowego – dodaje Zawadzki.

Kanga Exchange podkreśla, że apel branży jest wyrazem troski o polską gospodarkę cyfrową i konkurencyjność kraju w sektorze technologii finansowych.

– Naszym wspólnym celem jest stabilne, bezpieczne i transparentne otoczenie regulacyjne – mówi Zawadzki. – Wierzymy, że współpraca między instytucjami publicznymi a branżą pozwoli osiągnąć rozwiązania korzystne zarówno dla państwa, jak i dla obywateli.