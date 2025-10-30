Oświadczenie Kanga Exchange w związku z publikacjami dotyczącymi domeny KNF.pl
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat domeny KNF.pl, pragniemy wyjaśnić kontekst i intencje naszych działań.
2025-10-30, 12:01

Domena KNF.pl została nabyta w celu zapobieżenia jej potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu, które mogłoby zaszkodzić zaufaniu do instytucji publicznych, w tym do Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować Komisji Nadzoru Finansowego nieodpłatne przekazanie praw do domeny. Działanie to miało charakter wyłącznie prewencyjny i niekomercyjny.

Naszym celem nie jest konfrontacja ani budowanie przekazu medialnego, lecz zapewnienie, by domena o tak istotnym znaczeniu dla zaufania publicznego trafiła we właściwe ręce.

Bezpieczeństwo i transparentność w internecie postrzegamy jako wspólną odpowiedzialność instytucji publicznych i sektora prywatnego. Decyzja o przekazaniu domeny wpisuje się w konsekwentne działania Kanga Exchange na rzecz dialogu, przejrzystości i odpowiedzialności w relacjach z użytkownikami oraz instytucjami publicznymi.

Propozycja przekazania domeny została przesłana do Komisji Nadzoru Finansowego w poniedziałek. Z pełnym szacunkiem i cierpliwością oczekujemy na odpowiedź.

Niezależnie od decyzji KNF, domena nie zostanie wykorzystana w żaden sposób komercyjny i pozostanie zabezpieczona przed jakimkolwiek nieuprawnionym użyciem.

Z wyrazami szacunku,
Sławek Zawadzki
Co-CEO, Kanga Exchange

KONTAKT / AUTOR
Monika Czarniecka
511948478
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kanga
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.