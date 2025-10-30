Oświadczenie Kanga Exchange w związku z publikacjami dotyczącymi domeny KNF.pl

Domena KNF.pl została nabyta w celu zapobieżenia jej potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu, które mogłoby zaszkodzić zaufaniu do instytucji publicznych, w tym do Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować Komisji Nadzoru Finansowego nieodpłatne przekazanie praw do domeny. Działanie to miało charakter wyłącznie prewencyjny i niekomercyjny.

Naszym celem nie jest konfrontacja ani budowanie przekazu medialnego, lecz zapewnienie, by domena o tak istotnym znaczeniu dla zaufania publicznego trafiła we właściwe ręce.

Bezpieczeństwo i transparentność w internecie postrzegamy jako wspólną odpowiedzialność instytucji publicznych i sektora prywatnego. Decyzja o przekazaniu domeny wpisuje się w konsekwentne działania Kanga Exchange na rzecz dialogu, przejrzystości i odpowiedzialności w relacjach z użytkownikami oraz instytucjami publicznymi.

Propozycja przekazania domeny została przesłana do Komisji Nadzoru Finansowego w poniedziałek. Z pełnym szacunkiem i cierpliwością oczekujemy na odpowiedź.

Niezależnie od decyzji KNF, domena nie zostanie wykorzystana w żaden sposób komercyjny i pozostanie zabezpieczona przed jakimkolwiek nieuprawnionym użyciem.

Z wyrazami szacunku,

Sławek Zawadzki

Co-CEO, Kanga Exchange