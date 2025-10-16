Polska - Kryptowalutowy hotspot Europy: Fakty zamiast nagłówków

Na początku 2025 roku Polska awansowała na 5. miejsce na świecie pod względem liczby bankomatów Bitcoin, wyprzedzając nawet Salwador – kraj, który jako pierwszy na świecie uznał Bitcoina za oficjalny środek płatniczy. 27 stycznia działało w Polsce 219 urządzeń, a już w kwietniu było ich 285, co oznacza wzrost o ponad 30% w zaledwie kwartał. Najwięcej ATM-ów znajdziemy w Warszawie (84), Krakowie (51), Gdańsku (20), Wrocławiu (15) i Poznaniu (12).

Polska to nie tylko szybki przyrost infrastruktury, ale także rosnąca adopcja kryptowalut wśród obywateli. Aż 43% Polaków słyszało o kryptowalutach, a 28% miało z nimi styczność. Co kluczowe, w grupie wiekowej 18–45 lat już 34% badanych deklaruje posiadanie kryptowalut – to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Kanga buduje most: Ponad 800 punktów łączy PLN z krypto

Dużą rolę w tym procesie odgrywa Kanga Exchange – polska platforma kryptowalutowa, która zbudowała jedną z największych w regionie sieci punktów wymiany. Jej użytkownicy zrealizowali już ponad milion transakcji OTC (over-the-counter), czyli poza giełdą internetową – w punktach stacjonarnych lub bezpośrednio z pomocą pośrednika. Dzięki temu krypto staje się dostępne w formie równie prostej, jak tradycyjny kantor walutowy.

Kanga jest kluczowym twórcą infrastruktury on-ramp / off-ramp – czyli mostów między światem tradycyjnych finansów (gotówka, banki, PLN/EUR) a światem kryptowalut. On-ramp to możliwość szybkiego zakupu krypto za gotówkę lub przelew, a off-ramp – łatwa sprzedaż i wypłata w walucie tradycyjnej. Obecnie sieć Kangi obejmuje ponad 800 punktów w 20 krajach, pozwalając użytkownikom na swobodne przechodzenie między walutami fiat a krypto w codziennym życiu.

Krypto wychodzi z giełd: Od spekulacji do codziennej niezależności

Kryptowaluty to dziś więcej niż spekulacja. To przede wszystkim narzędzie zwiększające bezpieczeństwo i niezależność finansową. Dzięki swojej zdecentralizowanej naturze stanowią formę zabezpieczenia majątku w czasach kryzysu czy zawirowań geopolitycznych. Coraz częściej są też wykorzystywane w praktyce – do szybkich transferów międzynarodowych, płatności internetowych, a nawet w ramach programów lojalnościowych i gamingowych. W Polsce rośnie zarówno świadomość inwestorów, jak i codzienne, praktyczne zastosowania krypto.

Fakty są jednoznaczne: wbrew nagłówkom straszącym ryzykiem czy porównaniom do hazardu, Polska nie tylko nadąża za globalnymi trendami, ale i konsekwentnie buduje pozycję lidera europejskiego rynku kryptowalut. Blockchain w naszym kraju to już nie futurystyczna wizja, lecz realna infrastruktura, dostępna na co dzień dla setek tysięcy użytkowników.

Źródła danych: CoinATMRadar (stan na 27.01.2025 i 30.04.2025), Narodowy Bank Polski („Postawy Polaków wobec walut wirtualnych”), dane własne Kanga Exchange.