ESMA chce przejąć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Szansa na jednolite zasady czy kolejne biurokratyczne bariery?

W minionym tygodniu przewodnicząca ESMA, Verena Ross, potwierdziła, że Komisja Europejska rozważa scentralizowanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Dziś licencje dla giełd i dostawców usług krypto wydają krajowe organy, co prowadzi do rozdrobnienia rynku i nierównych wymagań regulacyjnych. Francja rozważa np. ograniczenie „paszportowania” licencji, a Malta czy Litwa mają własne, często bardziej liberalne procedury. W efekcie przedsiębiorcy nie korzystają z jednolitego rynku, a inwestorzy w różnych krajach są chronieni w odmienny sposób.

Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange, komentuje:

„Pomysł przeniesienia nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów na poziom europejski — do ESMA - to krok, który może znacząco uporządkować sytuację, ale wymaga bardzo ostrożnego zaprojektowania. Dziś widzimy, że MiCA w założeniu miała stworzyć jednolity rynek, tymczasem w praktyce każde z państw członkowskich wdraża ją po swojemu, tworząc różne procedury i wymogi. To powoduje, że przedsiębiorcy - zamiast korzystać z jednego „paszportu” na całą UE - wciąż mierzą się z biurokratycznymi barierami, a inwestorzy otrzymują różny poziom ochrony w zależności od kraju. Centralny nadzór ESMA mógłby ograniczyć tę fragmentację i wreszcie zrealizować ideę prawdziwie jednolitego rynku kryptoaktywów.

Kluczowe jest jednak, by takie rozwiązanie nie przekształciło się w nadmiarową, zbyt kosztowną biurokrację, która może powielić problemy krajowych wdrożeń. Jeśli ESMA zapewni spójne i przejrzyste zasady, Europa może uzyskać realną przewagę konkurencyjną. Jeśli jednak proces zostanie obudowany kolejnymi barierami administracyjnymi, przedsiębiorcy mogą przenieść swoje operacje poza UE, a rynek pozostanie rozdrobniony - tylko pod innym nadzorcą.”

***

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Ekspert ds. kryptowalut, fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego. Dzięki jego wizji i zaangażowaniu, Kanga Exchange ugruntowała czołową pozycję w Polsce, jednocześnie odważnie stawiając na globalną ekspansję.

***

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce. Od 2018 roku firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, a także sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

Platforma stawia również na edukację swoich użytkowników, oferując Strefę Wiedzy „Kanga University” oraz angażując się w promocję praktycznego zastosowania kryptowalut w codziennym życiu.

Strona www | Twitter (X) | LinkedIn | Facebook | Telegram