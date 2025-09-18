„Nie mam nadprzyrodzonych mocy” Polak ukończył 50-krotnego Ironmana z rzędu
Jurand Czabański, polski triathlonista i fizjoterapeuta, dokonał wyczynu, który przez ekspertów był uznawany za niemożliwy: ukończył 50-krotnego Ironmana w trybie ciągłym. W najnowszym odcinku „Kanga Talks” opowiada o tym, jak pokonał 190 km pływania, 9000 km na rowerze i 2110 km biegu, a także o roli psychiki w osiąganiu ekstremalnych celów. „Nie mam nadprzyrodzonych mocy. Jestem zwykłym człowiekiem – różnica jest w głowie. To ona decyduje, czy dasz radę i czy wytrzymasz kryzys” – podkreśla Czabański w rozmowie ze Sławkiem Zawadzkim, Co-CEO Kanga Exchange.
2025-09-18, 12:06

Siła mentalna w sporcie i biznesie

Rozmowa, która dotyka uniwersalnych pytań o granice ludzkiej wytrzymałości i siłę dopaminy, jest szczególnie bliska Zawadzkiemu, który sam podejmuje ekstremalne wyzwania. Zaledwie kilka tygodni temu przeszedł pieszo 1204,7 km polskich Karpat i Sudetów. „W sporcie ekstremalnym i w biznesie obowiązuje ta sama zasada: nie myśl o całej drodze, skup się na następnym kroku” – zaznacza Sławek Zawadzki.

Pełny odcinek z Jurandem Czabańskim dostępny jest online: https://www.youtube.com/watch?v=VWl_HTm7Jew

***

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Ekspert ds. kryptowalut, fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego.

***

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca polska giełda kryptowalut, założona w 2018 roku. Firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, oraz sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

