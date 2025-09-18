„Nie mam nadprzyrodzonych mocy” Polak ukończył 50-krotnego Ironmana z rzędu

Siła mentalna w sporcie i biznesie
Rozmowa, która dotyka uniwersalnych pytań o granice ludzkiej wytrzymałości i siłę dopaminy, jest szczególnie bliska Zawadzkiemu, który sam podejmuje ekstremalne wyzwania. Zaledwie kilka tygodni temu przeszedł pieszo 1204,7 km polskich Karpat i Sudetów. „W sporcie ekstremalnym i w biznesie obowiązuje ta sama zasada: nie myśl o całej drodze, skup się na następnym kroku” – zaznacza Sławek Zawadzki.
Pełny odcinek z Jurandem Czabańskim dostępny jest online: https://www.youtube.com/watch?v=VWl_HTm7Jew
***
Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange
Ekspert ds. kryptowalut, fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego.
***
O Kanga Exchange
Kanga Exchange to wiodąca polska giełda kryptowalut, założona w 2018 roku. Firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, oraz sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.
