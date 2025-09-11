Bezpieczeństwo finansów: Dywersyfikacja w dobie zawirowań geopolitycznych

„W obecnej sytuacji geopolitycznej obserwujemy wzmożone zainteresowanie inwestorów kryptowalutami jako formą zabezpieczenia kapitału” – komentuje Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange. – „Ich zdecentralizowany charakter i globalny zasięg sprawiają, że stanowią one interesującą alternatywę dla aktywów tradycyjnych, szczególnie w kontekście ochrony przed inflacją czy zawirowaniami geopolitycznymi”.

Dlaczego kryptowaluty?

Kryptowaluty działają poza kontrolą pojedynczego rządu czy banku centralnego, co daje im unikatową odporność na lokalne zakłócenia. Ich cyfrowy charakter ułatwia także globalne przemieszczanie kapitału. Chociaż wymagają dostępu do internetu, pozostają jednym z najciekawszych narzędzi w dywersyfikacji majątku.

Świadome podejście do ochrony majątku

Najważniejszym elementem przygotowania finansowego w trudnych czasach pozostaje spokój i rozsądne planowanie. Dywersyfikacja środków – od gotówki, przez metale szlachetne i nieruchomości, po kryptowaluty – pozwala zmniejszyć ryzyko i zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu kapitałem. Takie działania nie oznaczają paniki, lecz świadome i odpowiedzialne podejście do ochrony majątku.

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Ekspert ds. kryptowalut, fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego. Dzięki jego wizji i zaangażowaniu, Kanga Exchange ugruntowała czołową pozycję w Polsce, jednocześnie odważnie stawiając na globalną ekspansję.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce. Od 2018 roku firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, a także sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

Platforma stawia również na edukację swoich użytkowników, oferując Strefę Wiedzy „Kanga University” oraz angażując się w promocję praktycznego zastosowania kryptowalut w codziennym życiu.

