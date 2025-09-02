Kanga Exchange w dialogu z Sejmem: Sławek Zawadzki na inauguracji Zespołu ds. Kryptoaktywów

“Powołanie takiego regulatora, jak KNF, po prostu zabije ten rynek w Polsce. Największym dramatem będzie, jak spotkamy się tutaj za dwa-trzy lata, gdy w Polsce licencje będą miały tylko wielkie międzynarodowe instytucje, a ci, którzy budowali rynek kryptowalut w naszym kraju, takiej licencji nie otrzymają” - przestrzegał w części otwartej dyskusji inauguracyjnego posiedzenia Sławek Zawadzki z Kanga Exchange.

Nowe ciało parlamentarne ma być forum dialogu z ekspertami i przedsiębiorcami z rynku blockchain. W pracach zapowiedziano koncentrację na ograniczeniu nadmiernych obciążeń regulacyjnych, ułatwieniu użytkownikom dostępu do innowacyjnych usług finansowych oraz stworzeniu warunków do rozwoju polskich firm technologicznych.

Kanga Exchange od początku 2024 roku aktywnie angażuje się w proces konsultacji dotyczących regulacji rynku kryptoaktywów w Polsce – m.in. w obszarze wdrażania unijnego rozporządzenia MiCA.

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Ekspert ds. kryptowalut, fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego. Dzięki jego wizji i zaangażowaniu, Kanga Exchange ugruntowała czołową pozycję w Polsce, jednocześnie odważnie stawiając na globalną ekspansję.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce. Od 2018 roku firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, a także sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

Platforma stawia również na edukację swoich użytkowników, oferując Strefę Wiedzy „Kanga University” oraz angażując się w promocję praktycznego zastosowania kryptowalut w codziennym życiu.

