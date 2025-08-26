Jak zabezpieczyć kryptowaluty w 2025 roku – najnowsze narzędzia i metody
Kanga Exchange, jedna z największych polskich giełd kryptowalutowych, rozpoczęła kampanię edukacyjną na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Spółka zwraca uwagę inwestorom, że ochrona środków jest dziś ważniejsza niż sama adopcja kryptowalut. Najnowsze dane wskazują, że mimo rosnącej liczby ataków, wciąż niewielu użytkowników Kangi korzysta z podstawowego zabezpieczenia, jakim jest dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA).
2025-08-26, 12:19

„Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy przede wszystkim o adopcji kryptowalut. Dziś najważniejszym tematem jest bezpieczeństwo. Phishing, fałszywe aplikacje czy deepfake’i sprawiają, że inwestorzy muszą zachować szczególną czujność. Dlatego edukacja jest równie istotna, jak technologia” – podkreśla Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.

Skala zagrożeń

Według danych branżowych, w pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy stracili już blisko 2,5 miliarda dolarów w wyniku oszustw i cyberataków. Największy pojedynczy incydent to atak hakerski na giełdę Bybit, w którym zniknęło 1,5 miliarda USD, a phishing odpowiadał za ponad 410 milionów USD strat.

Atakujący stosują coraz bardziej sprytne metody:

  • deepfake’i i AI-phishing, które omijają ponad 60% filtrów antyspamowych,
  • fałszywe rejestracje na giełdach z użyciem sztucznych danych,
  • oszustwa w social mediach, które wzrosły o ponad 70% r/r.

Kolejne zagrożenie: fałszywe profile podszywające się pod Kangę

Kanga ostrzegała ostatnio użytkowników przed oszustami podszywającymi się pod pracowników giełdy w mediach społecznościowych i komunikatorach (więcej tutaj). Fałszywe profile wyłudzały loginy i dane dostępowe. Mimo komunikatów ostrzegawczych, część osób dała się nabrać. – Proste narzędzia, jak kody anty-phishingowe czy whitelisty adresów, mogłyby w wielu przypadkach uchronić inwestorów przed stratą środków – komentują eksperci giełdy.

Z wewnętrznych danych Kangi wynika, że z dodatkowych zabezpieczeń – takich jak kod anty-phishingowy, biała lista wypłat czy blokada nowego adresu – nadal korzystają nieliczni. To pokazuje, że wciąż istnieje ogromna luka między dostępnymi narzędziami a faktycznymi praktykami inwestorów.

 

Edukacja i nawyki użytkowników

Kanga zwraca uwagę, że technologia daje coraz więcej możliwości ochrony, ale to użytkownicy muszą chcieć z nich korzystać. Wdrożenie 2FA czy kodów anty-phishingowych znacząco zmniejsza ryzyko ataku. Tymczasem badania pokazują, że na Binance aż 80,5% użytkowników ma aktywne 2FA, podczas gdy w Polsce wskaźniki są na znacznie niższym poziomie.

– „Bezpieczne portfele sprzętowe czy nowoczesne rozwiązania stosowane przez instytucje finansowe to fundament, ale nic nie zastąpi świadomego użytkownika. Dlatego stawiamy
na kampanię edukacyjną i pokazujemy inwestorom, jak w prostych krokach mogą ograniczyć ryzyko” – podsumowuje Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Z pasją rozwija świat fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego. Dzięki jego wizji i zaangażowaniu, Kanga Exchange ugruntowała swoją pozycję lidera w Polsce, jednocześnie stawiając na globalną ekspansję.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce. Od 2018 roku firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, a także sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

Platforma stawia również na edukację swoich użytkowników, oferując Strefę Wiedzy „Kanga University” oraz angażując się w promocję praktycznego zastosowania kryptowalut w codziennym życiu.

