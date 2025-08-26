Jak zabezpieczyć kryptowaluty w 2025 roku – najnowsze narzędzia i metody

– „Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy przede wszystkim o adopcji kryptowalut. Dziś najważniejszym tematem jest bezpieczeństwo. Phishing, fałszywe aplikacje czy deepfake’i sprawiają, że inwestorzy muszą zachować szczególną czujność. Dlatego edukacja jest równie istotna, jak technologia” – podkreśla Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.

Skala zagrożeń

Według danych branżowych, w pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy stracili już blisko 2,5 miliarda dolarów w wyniku oszustw i cyberataków. Największy pojedynczy incydent to atak hakerski na giełdę Bybit, w którym zniknęło 1,5 miliarda USD, a phishing odpowiadał za ponad 410 milionów USD strat.

Atakujący stosują coraz bardziej sprytne metody:

deepfake’i i AI-phishing , które omijają ponad 60% filtrów antyspamowych,

, które omijają ponad 60% filtrów antyspamowych, fałszywe rejestracje na giełdach z użyciem sztucznych danych,

na giełdach z użyciem sztucznych danych, oszustwa w social mediach, które wzrosły o ponad 70% r/r.

Kolejne zagrożenie: fałszywe profile podszywające się pod Kangę

Kanga ostrzegała ostatnio użytkowników przed oszustami podszywającymi się pod pracowników giełdy w mediach społecznościowych i komunikatorach (więcej tutaj). Fałszywe profile wyłudzały loginy i dane dostępowe. Mimo komunikatów ostrzegawczych, część osób dała się nabrać. – Proste narzędzia, jak kody anty-phishingowe czy whitelisty adresów, mogłyby w wielu przypadkach uchronić inwestorów przed stratą środków – komentują eksperci giełdy.

Z wewnętrznych danych Kangi wynika, że z dodatkowych zabezpieczeń – takich jak kod anty-phishingowy, biała lista wypłat czy blokada nowego adresu – nadal korzystają nieliczni. To pokazuje, że wciąż istnieje ogromna luka między dostępnymi narzędziami a faktycznymi praktykami inwestorów.

Edukacja i nawyki użytkowników

Kanga zwraca uwagę, że technologia daje coraz więcej możliwości ochrony, ale to użytkownicy muszą chcieć z nich korzystać. Wdrożenie 2FA czy kodów anty-phishingowych znacząco zmniejsza ryzyko ataku. Tymczasem badania pokazują, że na Binance aż 80,5% użytkowników ma aktywne 2FA, podczas gdy w Polsce wskaźniki są na znacznie niższym poziomie.

– „Bezpieczne portfele sprzętowe czy nowoczesne rozwiązania stosowane przez instytucje finansowe to fundament, ale nic nie zastąpi świadomego użytkownika. Dlatego stawiamy

na kampanię edukacyjną i pokazujemy inwestorom, jak w prostych krokach mogą ograniczyć ryzyko” – podsumowuje Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.

Sławek Zawadzki – Co-CEO Kanga Exchange

Z pasją rozwija świat fintechu i blockchainu od blisko 20 lat. Jego celem jest tworzenie bezpiecznych i intuicyjnych rozwiązań, które otwierają dostęp do nowoczesnych finansów dla każdego. Dzięki jego wizji i zaangażowaniu, Kanga Exchange ugruntowała swoją pozycję lidera w Polsce, jednocześnie stawiając na globalną ekspansję.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce. Od 2018 roku firma ułatwia dostęp do kryptowalut, oferując ekosystem narzędzi, w tym giełdę, handel Futures, a także sieć ponad 800 fizycznych punktów, które pozwalają na łatwą wymianę krypto na gotówkę i odwrotnie.

Platforma stawia również na edukację swoich użytkowników, oferując Strefę Wiedzy „Kanga University” oraz angażując się w promocję praktycznego zastosowania kryptowalut w codziennym życiu.

