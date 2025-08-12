Polska ustawa wdrażająca MiCA – czy nadmierne regulacje zaszkodzą rynkowi kryptowalut?
Kanga Exchange – jedna z wiodących polskich platform kryptowalutowych – apeluje o proporcjonalne i konkurencyjne wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA. W opinii spółki, obecny projekt polskiej ustawy idzie znacznie dalej niż europejskie wymogi, ryzykując odpływ firm i kapitału za granicę. Zamiast odzwierciedlać europejskie minimum, polska wersja przepisów wprowadza dodatkowe bariery, które mogą ograniczyć rozwój sektora.
Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange, komentuje:

Inne kraje wdrażają MiCA, stawiając na minimalne wymogi, aby wspierać innowacje. Polska idzie inną drogą, narzucając nadmierne regulacje – które mocno wykraczają poza to czego wymaga rozporządzenie unijne. Jeśli Polska postawiłaby na zasadę UE+0, to mielibyśmy przepisy, które zarówno są bezpieczne dla inwestorów jak i możliwe do spełnienia przez firmy. W obecnej sytuacji natomiast uzyskanie zezwolenia w Polsce będzie ekstremalnie trudne. Wobec tego możliwe, że polscy inwestorzy będa kupowali kryptowaluty u zagranicznych dostawców, co wcale nie sprawi, że tego typu transakcje będą bezpieczniejsze. Co jeśli jednak ze względu na sposób konstrukcji opłat za nadzór, uzależnionych od przychodu, inwestorzy zdecydują się na zakup kryptowalut poza tym rynkiem regulowanym? Na pewno taka transakcja będzie tańsza. Tworząc tak restrykcyjne przepisy z jednej strony polscy przedsiębiorcy są wypychani za granicę, a z drugiej sytuacja inwestorów może nie być tak dobra przy poszukiwaniu tańszych alternatyw”.

Kanga podkreśla, że implementacja MiCA musi być zgodna z jej celem: stworzeniem jednolitych i przewidywalnych zasad. Uniknięcie nadmiernych krajowych wymogów pozwoli Polsce zachować konkurencyjność.


Sławek Zawadzki – co-CEO platformy Kanga, która dostarcza narzędzia do obrotu walutami wirtualnymi, m.in. giełdę kryptowalut czy sieć partnerskich, stacjonarnych kantorów. Przedsiębiorca, entuzjasta kryptowalut, podróżnik. Od ponad 15 lat z pasją zgłębia świat fintech i blockchaina. Wierzy w Boga, technologię i w relacje z klientem. Wyjaśnia w prosty sposób skomplikowane idee zarówno jako prelegent na uczelniach jak i na polskich i zagranicznych konferencjach. Stara się zjednać świat walut wirtualnych ze światem walut tradycyjnych występując na wydarzeniach branży finansowej, m.in. dla GPW czy na Forum Bankowym. Za granicą dzielił się swoimi ideami na scenach m.in. w Rzymie, Malcie, Bostonie, Berlinie i na Filipinach.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce, a dziś służy całemu światu. Od 2018 roku misją Kangi jest sprawienie, by krypto było dostępne dla każdego i praktycznie wykorzystywane w codziennym życiu – nie tylko jako inwestycja, ale też realna alternatywa finansowa. Wraz z uruchomieniem Kanga Futures, platforma oferuje dynamiczne środowisko do handlu kontraktami terminowymi „futures”, poszerzając swój zestaw dostępnych narzędzi finansowych.

Dzięki silnej obecności w Europie Środkowej i rosnącej ekspansji globalnej, Kanga pomaga ludziom łatwo poruszać się między krypto a gotówką, oferując jedną z największych w regionie infrastruktur on-ramp i off-ramp, obejmującą ponad 800 fizycznych punktów.

Kanga to coś więcej niż tylko giełda kryptowalut. Angażujemy się w edukację i praktyczną adopcję kryptowalut. Obejmuje to silną obecność regionalną poprzez edukację w mediach społecznościowych oraz globalnie dostępną platformę w postaci Strefy Wiedzy „Kanga University”. Pomagamy użytkownikom zrozumieć potencjał aktywów cyfrowych, wykraczający poza spekulacje, z naciskiem na codzienne zastosowanie, demokratyczny dostęp do świata finansów i długofalowe korzyści.

W miarę ciągłego rozwoju, Kanga bazuje na własnym ekosystemie dostępnych narzędzi finansowych, jak handel peer-to-peer, usługi wpierane kryptowalutami oraz intuicyjne rozwiązania wymiany krypto na gotówkę. Kanga czyni krypto prostszym i bardziej użytecznym - w każdej chwili, dla każdego.

