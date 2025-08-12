Polska ustawa wdrażająca MiCA – czy nadmierne regulacje zaszkodzą rynkowi kryptowalut?

Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange, komentuje:

„Inne kraje wdrażają MiCA, stawiając na minimalne wymogi, aby wspierać innowacje. Polska idzie inną drogą, narzucając nadmierne regulacje – które mocno wykraczają poza to czego wymaga rozporządzenie unijne. Jeśli Polska postawiłaby na zasadę UE+0, to mielibyśmy przepisy, które zarówno są bezpieczne dla inwestorów jak i możliwe do spełnienia przez firmy. W obecnej sytuacji natomiast uzyskanie zezwolenia w Polsce będzie ekstremalnie trudne. Wobec tego możliwe, że polscy inwestorzy będa kupowali kryptowaluty u zagranicznych dostawców, co wcale nie sprawi, że tego typu transakcje będą bezpieczniejsze. Co jeśli jednak ze względu na sposób konstrukcji opłat za nadzór, uzależnionych od przychodu, inwestorzy zdecydują się na zakup kryptowalut poza tym rynkiem regulowanym? Na pewno taka transakcja będzie tańsza. Tworząc tak restrykcyjne przepisy z jednej strony polscy przedsiębiorcy są wypychani za granicę, a z drugiej sytuacja inwestorów może nie być tak dobra przy poszukiwaniu tańszych alternatyw”.

Kanga podkreśla, że implementacja MiCA musi być zgodna z jej celem: stworzeniem jednolitych i przewidywalnych zasad. Uniknięcie nadmiernych krajowych wymogów pozwoli Polsce zachować konkurencyjność.



Sławek Zawadzki – co-CEO platformy Kanga

