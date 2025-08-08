Nowy prezydent, nowa szansa na partnerski dialog o przyszłości kryptowalut w Polsce

Łukasz Żeligowski, Co-CEO Kanga Exchange, komentuje:

„Wraz z objęciem urzędu przez Prezydenta Nawrockiego mamy symboliczną szansę na nowy rozdział – również w podejściu państwa do technologii i innowacji. Rynek krypto zasługuje na regulacje – tego nikt dziś nie kwestionuje. Ale te regulacje muszą być mądre, proporcjonalne i nie mogą podcinać skrzydeł przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że nowa głowa państwa będzie sprzyjać otwartemu dialogowi między rządem, branżą i społeczeństwem. Polska może być liderem nowoczesnych finansów – pod warunkiem, że nie zamkniemy się na innowacje”.

Kanga przypomina, że obecna wersja ustawy – mimo deklarowanego celu implementacji rozporządzenia MiCA – w wielu miejscach przewiduje bardziej restrykcyjne rozwiązania niż wymagania unijne. Dotyczy to m.in. nieproporcjonalnych opłat nadzorczych, zbyt krótkiego okresu przejściowego czy bardzo szerokich kompetencji nadzorczych dla KNF. Takie zapisy, zamiast chronić, mogą nieumyślnie wypchnąć polskie firmy i kapitał za granicę.

Lipcowa sejmowa debata nad projektem ustawy pokazała skalę kontrowersji i potrzebę dalszych prac nad jej kształtem. Kanga apeluje do decydentów o zaproszenie przedstawicieli rynku do realnego, a nie pozorowanego dialogu.

„Zachęcamy Kancelarię Prezydenta do spotkania z przedstawicielami rynku, by wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla polskiego sektora kryptowalut. Jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy” – dodaje Żeligowski.

Łukasz Żeligowski to Co-CEO i Chief Technology Officer w Kanga Exchange – lider, który zamiast gonić za trendami, wyznacza je. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu infrastrukturą IT i tworzeniu skalowalnych rozwiązań, odpowiada za strategiczny rozwój technologiczny jednej z najszybciej rozwijających się giełd kryptowalut.

Kieruje zespołami odpowiedzialnymi za rozwój oprogramowania, automatyzację procesów i bezpieczeństwo systemów. Dzięki jego podejściu, Kanga z powodzeniem wdraża innowacje, które podnoszą jakość obsługi, użyteczność i bezpieczeństwo giełdy.

Łukasz wierzy, że nowoczesna technologia to nie tylko kod, ale także umiejętność szybkiego reagowania, strategicznego myślenia i budowania rozwiązań, które odpowiadają na realne potrzeby klientów. Jego styl pracy łączy technologiczną wizję z operacyjną skutecznością, a każdy projekt traktuje jako szansę na przesunięcie granic możliwości.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce, a dziś służy całemu światu. Od 2018 roku misją Kangi jest sprawienie, by krypto było dostępne dla każdego i praktycznie wykorzystywane w codziennym życiu – nie tylko jako inwestycja, ale też realna alternatywa finansowa. Wraz z uruchomieniem Kanga Futures, platforma oferuje dynamiczne środowisko do handlu kontraktami terminowymi „futures”, poszerzając swój zestaw dostępnych narzędzi finansowych.

Dzięki silnej obecności w Europie Środkowej i rosnącej ekspansji globalnej, Kanga pomaga ludziom łatwo poruszać się między krypto a gotówką, oferując jedną z największych w regionie infrastruktur on-ramp i off-ramp, obejmującą ponad 800 fizycznych punktów.

Kanga to coś więcej niż tylko giełda kryptowalut. Angażujemy się w edukację i praktyczną adopcję kryptowalut. Obejmuje to silną obecność regionalną poprzez edukację w mediach społecznościowych oraz globalnie dostępną platformę w postaci Strefy Wiedzy „Kanga University”. Pomagamy użytkownikom zrozumieć potencjał aktywów cyfrowych, wykraczający poza spekulacje, z naciskiem na codzienne zastosowanie, demokratyczny dostęp do świata finansów i długofalowe korzyści.

W miarę ciągłego rozwoju, Kanga bazuje na własnym ekosystemie dostępnych narzędzi finansowych, jak handel peer-to-peer, usługi wpierane kryptowalutami oraz intuicyjne rozwiązania wymiany krypto na gotówkę. Kanga czyni krypto prostszym i bardziej użytecznym - w każdej chwili, dla każdego.

