Bitcoin czeka na sygnał, XRP zaskakuje – co dalej z rynkiem kryptowalut?

Podczas programu szczególną uwagę poświęcono obecnej sytuacji Bitcoina, który od tygodnia utrzymuje się w przedziale cenowym 116-121 tysięcy dolarów. "Wskaźnik RSI wciąż pozostaje w byczej strefie, co sugeruje potencjał do dalszych wzrostów, choć nie można wykluczyć krótkoterminowej korekty w okolice 110 tysięcy dolarów" – zauważył Łukasz Żeligowski, wskazując na rosnące zapasy BTC na giełdach jako interesujący fenomen wart obserwacji.

XRP zaskakuje rynek – historyczne maksimum bez ETF

Prawdziwą niespodzianką ostatnich dni okazał się XRP, który pomimo braku wsparcia w postaci funduszy ETF przebił swoje historyczne maksimum, osiągając poziom 3,65 dolara. „To szczególnie interesujące, gdy zestawimy to z faktem, że Ethereum, dysponujące już produktami ETF, wciąż nie zbliżyło się do swojego poprzedniego rekordu” – skomentował Żeligowski, podkreślając nieprzewidywalność rynku altcoinów.

Ethereum przyciąga instytucje – Ark Invest zmienia strategię

W kontekście Ethereum eksperci zwrócili uwagę na rosnące zainteresowanie instytucji. Ark Invest podjęło decyzję o sprzedaży części akcji Coinbase'a i Robinhooda, by zwiększyć ekspozycję na fundusz związany z drugą co do wielkości kryptowalutą. „To wyraźny sygnał, że poważni gracze dostrzegają dalszy potencjał wzrostowy ETH” – stwierdził Marcin Walkowski.

Nowości na platformie Kanga – dźwignia 100x i Autobuy

W części poświęconej nowościom na platformie Kanga, prowadzący szczegółowo omówili wprowadzenie handlu Futures z dźwignią do 100x oraz innowacyjne narzędzie Autobuy, które rewolucjonizuje podejście do strategii DCA. „Autobuy eliminuje problem spreadu, automatycznie wymieniając środki z przelewu bankowego na Bitcoina po aktualnej cenie rynkowej” – wyjaśnił Walkowski.

Genius Act – USA wprowadza przełomowe regulacje stablecoinów

W kontekście regulacji, program poświęcił uwagę niedawno podpisanemu w USA Genius Act, który jako pierwsze federalne prawo kompleksowo reguluje rynek stablecoinów. „Wymóg pełnego zabezpieczenia rezerw to ważny krok w budowaniu zaufania do tej kategorii aktywów” – ocenili eksperci.

Salwador nie odpuszcza Bitcoina – czas na narodowe wydobycie?

Nie zabrakło też wzmianki o Salwadorze, który pomimo zobowiązań wobec MFW nie wyprzedaje swoich rezerw Bitcoin. „Planują przejść na wydobycie narodowe, co może być kolejnym etapem ich kryptowalutowej strategii” – zauważył Żeligowski.

W segmencie poświęconym trendom technologicznym, prowadzący omówili odradzający się rynek NFT, gdzie kolekcja Cryptopunks odnotowała spektakularną transakcję wartości 2000 ETH.

Pełny odcinek „Kwadransa z Kangą” dostępny jest na oficjalnym kanale YouTube platformy, gdzie regularnie pojawiają się aktualne analizy i komentarze dotyczące rynku kryptowalut.