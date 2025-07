Debiut Kanga Futures: Nowe regulowane kontrakty terminowe

Uruchomienie Kanga Futures ułatwi Kanga Exchange ekspansję na globalnym rynku „futures” z produktem, który stawia na zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i dostęp dla szerszej bazy użytkowników. Traderzy będą mieli możliwość handlu w USDC, wybranej przez giełdę walucie, aby zachować transparentność regulacyjną i zapewnić neutralność VAT. Kanga Futures wprowadza wydajne środowisko do handlu kontraktami terminowymi futures z wykorzystaniem realnego kapitału. Dostęp jest chroniony przez KYC, co gwarantuje zgodność z przepisami, a także bezpieczeństwo użytkowników i giełdy.

Co wyróżnia Kanga Futures

Kanga Futures wyróżnia się możliwością handlu z dźwignią, w zgodzie regulacjami i user experience. Dostęp do funkcji jest chroniony poprzez KYC, co zapewnia bezpieczne środowisko tradingowe. Kanga Futures opiera się na kontraktach terminowych futures (posiadających limit czasowy na realizację), które są rozliczane w kryptowalutach.

Strategiczne połączenie zgodności z regulacjami i najwyższego poziomu doświadczeń użytkownika sprawia, że Kanga Futures jest wyjątkowo niezawodnym środowiskiem tradingowym.

Od Zespołu Kanga:

„Uruchomiliśmy ten nowy mechanizm, aby dać naszym użytkownikom bezpośredni i bezpieczny dostęp do kontraktów terminowych Futures” – powiedział Sławek Zawadzki, CEO Kanga Exchange. „To proste, potężne narzędzia, bazujące na zaufaniu, zgodności z regulacjami i użyteczności.”

Giełda jest zaangażowana we wprowadzanie użytkowników w nową erę handlu aktywami cyfrowymi. Kanga Futures to kolejny krok w tym kierunku.

O Kanga Exchange

Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce, a dziś służy całemu światu. Od 2018 roku misją Kangi jest sprawienie, by krypto było dostępne dla każdego i praktycznie wykorzystywane w codziennym życiu – nie tylko jako inwestycja, ale też realna alternatywa finansowa. Wraz z uruchomieniem Kanga Futures, platforma oferuje dynamiczne środowisko do handlu kontraktami terminowymi „futures”, poszerzając swój zestaw dostępnych narzędzi finansowych.

Dzięki silnej obecności w Europie Środkowej i rosnącej ekspansji globalnej, Kanga pomaga ludziom łatwo poruszać się między krypto a gotówką, oferując jedną z największych w regionie infrastruktur on-ramp i off-ramp, obejmującą ponad 800 fizycznych punktów.

Kanga to coś więcej niż tylko giełda kryptowalut. Angażujemy się w edukację i praktyczną adopcję kryptowalut. Obejmuje to silną obecność regionalną poprzez edukację w mediach społecznościowych oraz globalnie dostępną platformę w postaci Strefy Wiedzy „Kanga University”. Pomagamy użytkownikom zrozumieć potencjał aktywów cyfrowych, wykraczający poza spekulacje, z naciskiem na codzienne zastosowanie, demokratyczny dostęp do świata finansów i długofalowe korzyści.

W miarę ciągłego rozwoju, Kanga bazuje na własnym ekosystemie dostępnych narzędzi finansowych, jak handel peer-to-peer, usługi wpierane kryptowalutami oraz intuicyjne rozwiązania wymiany krypto na gotówkę. Kanga czyni krypto prostszym i bardziej użytecznym - w każdej chwili, dla każdego.

Website | Twitter (X) | LinkedIn | Facebook | Telegram