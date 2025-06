Sławomir Zawadzki (Kanga): Polska ustawa o krypto dusi innowacje

Nowe prawo, stare obawy

Po latach oczekiwań na kompleksowe i wspierające regulacje, Rada Ministrów właśnie zatwierdziła projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Dokument, który teraz zmierza do Sejmu, ma implementować unijne rozporządzenie MiCA, jednak zdaniem wielu ekspertów, wciąż pomija kluczowe postulaty branży kryptowalut.

Podmioty krypto “uciekną” za granicę?

Co najbardziej niepokoi reprezentantów polskiego środowiska kryptowalutowego? „Po pierwsze, opłata na regulatora w wysokości 0,4% obrotu. W przypadku firm, które księgują całość transakcji jako obrót operacyjny, brak górnego limitu tej opłaty oznacza w praktyce koniec rentowności takiej działalności w Polsce. W efekcie rodzime podmioty będą coraz częściej ubiegać się o licencję poza granicami kraju, gdzie warunki nadzoru są bardziej racjonalne i przewidywalne” – podkreśla Sławomir Zawadzki.

„Po drugie, alarmujący jest wybór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako przyszłego regulatora rynku krypto. KNF przez ostatnie lata konsekwentnie demonstrował dystans i ostracyzm wobec całej branży. Obecna decyzja ustawodawcy budzi więc uzasadnione wątpliwości co do przyszłego kształtu nadzoru. Rodzi też obawy o dalsze tłumienie innowacyjności oraz konkurencyjności polskiego rynku” – podsumowuje prezes giełdy Kanga.

Ostatni moment na zmiany

„Wierzymy, że prace komisji sejmowych to ostatni moment, by wprowadzić niezbędne korekty i zapobiec trwałemu osłabieniu pozycji polskich firm technologicznych w skali europejskiej” – apeluje Zawadzki. Przyszłość polskiego rynku krypto wisi na włosku. Brak reakcji na postulaty branży może doprowadzić do eksodusu firm i utraty miliardów potencjalnych wpływów podatkowych. Innowacje w finansach mogą być tym samym skutecznie zduszone, zanim na dobre się rozwiną.

* * *

Sławomir Zawadzki, prezes giełdy Kanga

Sławek Zawadzki od prawie 20 lat z pasją rozwija świat fintechu, IT i blockchainu, budując startupy, które zmieniają zasady gry. Jego bogate doświadczenie w sprzedaży i IT pozwala mu nie tylko kierować firmami, ale także stawiać czoła wyzwaniom prawnym i marketingowym. To jednak relacje z klientami są dla niego najważniejsze, to one stanowią motor napędowy wszystkich jego działań.

Obserwując rozwój rynku kryptowalut, Sławek dostrzega, jak wiele osób szerokim łukiem omija tę finansową rewolucję z powodu skomplikowanych rozwiązań i obaw o bezpieczeństwo transakcji. Sam miał okazję zetknąć się z tymi problemami, co wzmocniło w nim przekonanie, że da się to zrobić lepiej

Właśnie dlatego, pod szyldem Kanga Exchange, postanowił stworzyć platformę intuicyjną i bezpieczną – taką, która będzie dostępna dla każdego, kto chce rozpocząć przygodę z kryptowalutami. Dzięki ciągłym innowacjom, rozbudowanej sieci partnerów i koncentracji na trwałych relacjach, Kanga Exchange ugruntowała swoją pozycję branżowego lidera w Polsce, z dużymi ambicjami zerkając na rynki międzynarodowe

Dla Sławka to nie tylko sukces biznesowy, ale także realizacja misji: otwarcie dostępu do świata nowoczesnych finansów dla każdego. Zachęca wszystkich, którzy chcą stać się częścią tej rewolucji, do kontaktu – aby wspólnie odkryć, jak Kanga Exchange może w tym pomóc.

* * *

Kanga. Więcej niż krypto





Kanga Exchange to wiodąca platforma kryptowalutowa, która narodziła się w Polsce, a dziś służy całemu światu. Od 2018 roku misją Kangi jest sprawienie, by krypto było dostępne dla każdego i praktycznie wykorzystywane w codziennym życiu – nie tylko jako inwestycja, ale też realna alternatywa finansowa.

Dzięki silnej obecności w Europie Środkowej i rosnącej ekspansji globalnej, Kanga pomaga ludziom łatwo poruszać się między krypto a gotówką, oferując jedną z największych w regionie infrastruktur on-ramp i off-ramp, obejmującą ponad 800 fizycznych punktów.

Kanga to coś więcej niż tylko giełda kryptowalut. Angażujemy się w edukację i praktyczną adopcję kryptowalut. Obejmuje to silną obecność regionalną poprzez edukację w mediach społecznościowych oraz globalnie dostępną platformę w postaci Strefy Wiedzy „Kanga University”. Pomagamy użytkownikom zrozumieć potencjał aktywów cyfrowych, wykraczający poza spekulacje, z naciskiem na codzienne zastosowanie, demokratyczny dostęp do świata finansów i długofalowe korzyści.

W miarę ciągłego rozwoju, Kanga bazuje na własnym ekosystemie dostępnych narzędzi finansowych, jak handel peer-to-peer, usługi wpierane kryptowalutami oraz intuicyjne rozwiązania wymiany krypto na gotówkę. Kanga czyni krypto prostszym i bardziej użytecznym - w każdej chwili, dla każdego.