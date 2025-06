Iran odpala rakiety, Bitcoin odbija się od dna

KWADRANS Z KANGĄ – cały odcinek do obejrzenia TUTAJ.

Konflikt na Bliskim Wschodzie po raz kolejny udowodnił, jak silnie geopolityka wpływa na rynek aktywów cyfrowych. Iran wystrzelił kilkanaście rakiet w kierunku amerykańskich baz wojskowych, jednak – jak ocenił Żeligowski – cała akcja miała głównie charakter propagandowy.

– Iran wysłał kilkanaście rakiet, ale to był spektakl dla telewizji. Amerykanie wiedzieli o ataku z wyprzedzeniem – zaznaczył współtwórca Kangi.

Bitcoin w reakcji na wydarzenia gwałtownie spadł do poziomu 98 000 USD, by równie szybko się odbić po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił zakończenie działań wojennych.

– Rynek w końcu odetchnął, ale zaciągnięta płynność może oznaczać większą zmienność w najbliższym czasie – dodał Żeligowski.

Nie mniej istotnym wydarzeniem była decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej z 22 czerwca, która zniosła wieloletnie ograniczenia zniechęcające banki do współpracy z firmami z branży krypto.

– Banki dostają zielone światło. Fed w końcu zrozumiał, że nie da się zatrzymać rewolucji krypto – skomentował Sławek Zawadzki.

Zdaniem prowadzących, może to otworzyć nowy etap dla rynku instytucjonalnego w Stanach Zjednoczonych.

– To przełom dla całej branży. Teraz banki nie muszą się bać, że współpraca z nami zaszkodzi ich reputacji – dodał Zawadzki.

Tymczasem w Polsce branża krypto również ma powód do świętowania. Po trwającym od 2022 roku sporze sądowym, Kanga Exchange odniosła zwycięstwo nad Komisją Nadzoru Finansowego. Sąd administracyjny oddalił skargę KNF dotyczącą wpisania giełdy na listę ostrzeżeń.

– Sąd oddalił skargę KNF. To dowód, że nadzór nie zawsze ma rację – ocenił Żeligowski.

– Ta wygrana to ważny sygnał dla całego rynku w Polsce – dodał Zawadzki.

Co dalej? Prowadzący Kwadransa z Kangą wskazują, że kolejne tygodnie mogą przynieść nowe rynkowe rewolucje. Texas rozważa zakup Bitcoina do rezerw stanowych, Metaplanet potraja plany zakupowe, a Michael Saylor prognozuje, że za 21 lat Bitcoin może osiągnąć wartość 21 milionów dolarów. W międzyczasie Norwegia zaczyna ograniczać dostęp do energii dla górników kryptowalut, stawiając na wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji.

– To może być początek szerszego trendu, który uderzy w górników w całej Europie – ostrzegł Zawadzki.

Pomimo napięć i niepewności, Bitcoin po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze cyfrowe aktywo w czasach globalnych kryzysów.

– Bitcoin znów udowodnił, że jest cyfrowym złotem w czasach kryzysu – podsumowali zgodnie Zawadzki i Żeligowski.