Ethereum w krytycznym punkcie zwrotnym

Złoty krzyż i RSI – analiza daje nadzieję

W analizie przygotowanej przez Łukasza Wydrę wskazano na dwa istotne wskaźniki: spadek RSI poniżej poziomu 50 i szybki powrót w górę oraz zbliżenie do tzw. „złotego krzyża” na MACD. Zestawienie to – zdaniem prowadzących – często zwiastuje silne wybicia cenowe.

– „To jak z biegaczem – ładuje baterie, by zaraz znów ruszyć” – zauważył Kamil.

Musk kontra Trump – wojna miliarderów i rynkowe skutki

Konflikt pomiędzy Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem nie pozostał bez wpływu na rynek. Musk zarzucił prezydentowi hipokryzję po tym, jak ten wprowadził ustawę zwiększającą wydatki budżetowe o 5 bilionów dolarów, mimo że jego departament oszczędnościowy obciął je o zaledwie 135 miliardów.

– „Trump zwiększa wydatki o 5 bilionów, Musk oszczędza 135 miliardów – i bum, wojna gotowa” – skwitował Sławek Zawadzki.

W tle pojawiły się oskarżenia, memy i fizyczna sprzeczka w Białym Domu. Efektem była panika na rynkach – spadki wartości tokenów powiązanych z Trumpem i osłabienie Tesli.

Kalifornia i kryptowaluty – ustawa na ostrzu noża

W Kalifornii procedowany jest projekt, który zakłada legalizację płatności kryptowalutowych, ale również umożliwia przejęcie środków z nieaktywnych kont na giełdach po trzech latach. Choć podobne przepisy funkcjonują już w innych stanach, wielu obawia się ryzyka nadużyć.

– „To brzmi groźnie, ale chodzi o sytuacje, gdy ktoś umiera, a giełda przejmuje środki” – tłumaczył współprowadzący.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci i potencjał blockchaina

W związku z planowaną aplikacją filtrującą dostęp do treści dla nieletnich, prowadzący wskazali na technologię zero-knowledge proof jako potencjalne rozwiązanie. Dzięki niej można zweryfikować wiek bez ujawniania danych osobowych, a jednocześnie zachować pełną prywatność użytkownika.

– „Dzieciaki obchodzą każde zabezpieczenie. Ale blockchain może naprawdę pomóc – jeśli ktoś wdroży to z głową” – zaznaczył Zawadzki.

Ethereum odbudowuje pozycję – wpływy rosną

Choć ETF-y oparte na Ethereum wciąż są ponad dziesięć razy mniejsze niż bitcoinowe, w ostatnich dniach zanotowano rekordowe wpływy. Dodatkowo udział ETH w TVL wzrósł do 55%, co może świadczyć o rosnącym zaufaniu. Równocześnie spada dominacja Bitcoina – do 63%, co przez część inwestorów postrzegane jest jako sygnał zbliżającego się altseasonu.

– „Ethereum w TVL wróciło do 55%. Jeszcze w kwietniu było lekko ponad 50. Coś się dzieje” – podkreślił prezes Kanga Exchange.

Nowa rola Ethereum – nie tylko spekulacja

Jak wynika z analizy funduszu Bernstein, Ethereum przestaje być traktowane jako narzędzie spekulacyjne. Coraz częściej uznaje się je za technologiczną bazę dla aplikacji opartych na blockchainie, w tym systemów prywatności i cyfrowej tożsamości.

– „Ethereum to nie tylko token – to fundament technologii blockchain, na której buduje się coraz więcej realnych rozwiązań” – zauważył Kamil.

Przestroga z przeszłości – los Kodaka i Nokii

Prowadzący przypomnieli, że wiele firm – Kodak, Nokia, BlackBerry – przegrało rynkową rywalizację przez ignorowanie zmian. Ich zdaniem Ethereum powinno wyciągnąć z tego wnioski i aktywnie reagować na utratę dominacji.

– „Najłatwiej ugotować żabę, jak się ją gotuje powoli. Ethereum traciło po cichu – i to najgroźniejsze” – ostrzegł Sławek Zawadzki.

Tylko zastosowania mogą uratować rynek

Zdaniem prowadzących dopóki Ethereum nie stanie się użyteczną technologią, będzie traktowane jak aktywo spekulacyjne. Prawdziwy przełom może nastąpić dopiero, gdy blockchain znajdzie realne zastosowania w instytucjach i gospodarce.

– „Dopóki nie ma konkretów, Ethereum to tylko miejsce, gdzie można zainstalować Hello Kitty. Ale nic więcej” – podsumował współprowadzący.

Konkurs z „kuklami” i tokeny dla zwycięzcy

Hasłem odcinka było słowo „kukle”. Zadaniem widzów było ułożenie siedmiosłownego komentarza z tym słowem i prognozą ceny Bitcoina. Zwyciężył Michał Nicpoń, którego typ – 109 484 USD – niemal dokładnie pokrył się z kursem BTC na Kandze. Nagrodą było 49 tokenów KNG, a aktywne udostępnienie materiału mogło przynieść dodatkowe 20 tokenów.

– „To dzięki tej społeczności Kanga jest tym, czym jest. I chcemy to doceniać” – podkreślił Sławek Zawadzki.

Cały materiał dostępny jest tutaj.