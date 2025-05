bitcoin na fali – ETF-y notują historyczne szczyty

czy Trump stracił siłę rażenia? bitcoin coraz bardziej niezależny od polityki

Choć kiedyś każde słowo Donalda Trumpa wpływało na kurs Bitcoina, dziś widać wyraźne rozdzielenie rynków od polityki. Nawet ostrzeżenia byłego prezydenta wobec Rosji nie spowodowały widocznych zmian kursowych. Zdaniem ekspertów Kanga to znak, że siła „Trump-effect” słabnie, a inwestorzy przestają reagować emocjonalnie na polityczne wypowiedzi.

W tle jednak dzieje się coś intrygującego – Trump Media Technology Group, powiązana z byłym prezydentem, ma gromadzić fundusze na zakup Bitcoina. Celem ma być zebranie aż 3 miliardów USD. Choć oficjalne źródła temu zaprzeczają, rynek spekuluje, że Trump chce powtórzyć strategię Michaela Saylora.

nadchodzi wojna o stablecoiny? USA szykują nowe przepisy

W kontekście regulacji w USA najwięcej emocji budzi temat stablecoinów. Nowe prawo zakłada, że muszą mieć one pełne pokrycie – i to nie w zmiennych aktywach jak Bitcoin, ale w bezpiecznych, stabilnych instrumentach finansowych. To uderza bezpośrednio w Tethera (USDT) – króla stablecoinów.

Równolegle pojawiają się informacje, że największe amerykańskie banki (JP Morgan, Wells Fargo, CitiGroup) pracują nad wspólnym stablecoinem. Mówimy o możliwej rewolucji – narodziny „bankowego stablecoina” mogą całkowicie zmienić układ sił na rynku.

tron zdominowany przez USDT, solana zaskakuje – czy polygon odchodzi w cień?

W odcinku sporo uwagi poświęcono alternatywnym blockchainom. Tron stał się niemal wyłącznie kanałem przesyłu dla stablecoinów – aż 99% jego kapitalizacji stanowi USDT. To rekord, który pokazuje, że Tron pełni dziś funkcję „cyfrowego SWIFT-a”.

Jednocześnie Solana zyskuje na znaczeniu. Cathie Wood z ARK Invest określiła ją jako projekt, który „przeszedł test kruchości” – przetrwała kryzys Luny, upadek FTX i nadal rozwija się technologicznie. Rosnące zainteresowanie programistów czyni z niej lidera nowej generacji blockchainów.

Z kolei Polygon (MATIC) zdaje się tracić na znaczeniu – projekt, który niegdyś rozwiązywał kluczowe problemy Ethereum, obecnie zmaga się z brakiem innowacji i odpływem założycieli.

kryptoelektorat na wagę złota – 4 miliony Polaków mogą przesądzić wybory

W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce pojawił się temat tzw. „kryptoelektoratu”. Szacuje się, że ponad 4 miliony Polaków miało kontakt z kryptowalutami – to więcej niż liczba inwestorów giełdowych.

Jeden ze sztabów planuje podpisać „Deklarację Krypto”, gwarantującą weto wobec szkodliwych ustaw. W opinii prowadzących, kandydat, który „mrugnie” do społeczności krypto, może zdobyć decydujące głosy.

Polacy od lat pozostają liderami fintechu – od płatności zbliżeniowych po sukces BLIKA. „Krypto” może być kolejnym naturalnym etapem tego trendu.

kanga nie tylko inwestuje – wspiera, edukuje i integruje

Nie zabrakło też aspektów społecznych. Fundacja Kanga prowadzi zbiórkę na tablet komunikacyjny dla chłopca z niepełnosprawnością, a wcześniej przekazała nowoczesny wózek innej potrzebującej osobie. To dowód, że społeczność kryptowalut to nie tylko spekulanci, ale też ludzie realnie zaangażowani w pomoc.

W sekcji produktowej zaprezentowano nowość – możliwość zakupu złota i monet przez Kanga Shop za pomocą Kanga Pay. To krok ku łączeniu świata cyfrowego z fizycznymi aktywami – Bitcoin i złoto mogą dziś iść ramię w ramię.

Cały materiał dostępny jest tutaj.