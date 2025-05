USA i Chiny dochodzą do porozumienia – rynek reaguje!

Bitcoin i Ethereum na fali wzrostów

Bitcoin przebił kolejne poziomy oporu, zbliżając się do historycznych maksimów, natomiast Ethereum osiągnęło kapitalizację przekraczającą 308 miliardów dolarów, wyprzedzając takie firmy jak Coca-Cola (305 mld USD) i Alibaba (303 mld USD). – Takie wzrosty nie są dziełem przypadku – komentował Kamil Żynda, podkreślając wyjątkową dynamikę rynku w ostatnich dniach. Eksperci łączą te ruchy z rosnącymi wpływami do kryptowalutowych ETF-ów i zwiększonym zaangażowaniem dużych portfeli inwestycyjnych. Zwracają przy tym uwagę na rolę mechanizmów psychologicznych i spekulacji, które mogą prowadzić do nagłych korekt.

Geopolityka odgrywa kluczową rolę na rynkach

Mimo widocznego optymizmu, komentatorzy zwracają uwagę na to, że treść porozumienia handlowego nie została jeszcze doprecyzowana. Oświadczenia Pekinu i Waszyngtonu różnią się w tonie – jedni mówią o „zawarciu porozumienia”, drudzy o „deklaracji chęci”. To jednak nie przeszkodziło rynkom zareagować pozytywnie. Analitycy podkreślają, że same gesty polityczne są już odczytywane jako wyraźny sygnał złagodzenia kursu i zapowiedź możliwej normalizacji stosunków. W szczególności Chiny, które zmagają się ze spowolnieniem gospodarczym i rosnącym napięciem handlowym, mogły zyskać na wyciszeniu konfrontacyjnej retoryki. „Myślę, że dotarło do nich, iż wojna handlowa nie jest jednostronna – jeśli popyt z USA spadnie, to chiński eksport straci” – komentował Żynda, wskazując na potrzebę kompromisu ze strony Pekinu.

Technologia, dezinformacja i potrzeba regulacji

Eksperci zauważyli również, że technologia sztucznej inteligencji coraz silniej wkracza w świat finansów, handlu i mediów, ale jednocześnie generuje nowe ryzyka – zwłaszcza w kontekście dezinformacji i deepfake’ów. AI wykorzystywana do analizy rynku może stać się narzędziem zarówno dla profesjonalnych inwestorów, jak i oszustów, a dynamiczny rozwój tych narzędzi stawia wyzwania przed systemami prawnymi i społecznymi. W tym kontekście pojawił się także wątek regulacji rynku kryptowalut. Z jednej strony regulacje mogą poprawić bezpieczeństwo użytkowników i ograniczyć liczbę scamów, z drugiej jednak budzą obawy o zachowanie pierwotnych wartości kryptowalut, takich jak decentralizacja i niezależność od państwowych instytucji.

Odpowiedzialność społeczna środowiska krypto

Eksperci Kangi przypomnieli także o społecznym aspekcie działań środowiska krypto, wskazując, że mimo silnego nacisku na spekulacje i inwestycje, świat kryptowalut potrafi również jednoczyć się wokół inicjatyw pomocowych. Trwająca zbiórka na rzecz Samuela, realizowana przez Fundację Kanga, pozwoliła pozyskać już 62% potrzebnej kwoty pokazując, że społeczność potrafi działać solidarnie i odpowiedzialnie oraz udowadniając, iż kryptowaluty mogą służyć nie tylko zyskom, ale też realnej pomocy.

Cały materiał możesz zobaczyć tutaj.