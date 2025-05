Bitcoin się zatrzymuje, Ethereum przyspiesza – nowe trendy w 252. odcinku „Kwadransa z Kangą”

Cały odcinek do obejrzenia TUTAJ.

Bitcoin: pauza przed kolejnym ruchem

BTC ustabilizował się w okolicach 94 000 dolarów po nieudanej próbie przebicia poziomu 98 000 dolarów. Zdaniem Łukasza, możliwa jest krótkoterminowa korekta do 91 000 dolarów, choć wskaźniki techniczne, takie jak RSI, pokazują słabą byczą dywergencję. Mimo spadku impetu, dominacja Bitcoina osiągnęła 63% – najwyższy poziom od 2021 roku. Eksperci zauważają, że dominacja BTC wcześniej spadała nawet do poziomu 51,46%. Warto zaznaczyć, że teoria mówiąca o początku „altseason” po przekroczeniu 70% dominacji BTC to jedynie spekulacja, traktowana przez ekspertów jako ciekawostka.

Ethereum: zaufanie wielorybów i aktualizacja Petra

Ethereum zyskuje na znaczeniu przed nadchodzącą aktualizacją Petra, zaplanowaną na 7 maja. Eksperci zauważają wzmożoną aktywność wielorybów, które kupują po kilka tysięcy ETH. To – jak podkreśla Zawadzki – dowód, że „wiara w Ethereum nie gaśnie”. Vitalik Buterin koncentruje się na zwiększeniu skalowalności sieci oraz potencjalnym odejściu od EVM na rzecz nowego protokołu. Warto dodać, że dominacja Ethereum w DeFi spadła do 51,91%, co może mieć długofalowe konsekwencje. „Ethereum to Bitcoin świata altcoinów – sprawdzone i bezpieczne” – podsumował Zawadzki.

ETF-y i zmniejszająca się podaż Bitcoina

Na rynek napływają rekordowe środki – nawet 400 mln dolarów dziennie wpływa do ETF-ów bitcoinowych. „To pokazuje, że instytucje kupują Bitcoina szybciej, niż jest wydobywany” – zauważył Zawadzki. Jednocześnie liczba monet dostępnych na giełdach maleje, co może prowadzić do dalszych wzrostów cen w dłuższej perspektywie.

Kontrowersje wokół Solany

W odcinku poruszono również problem poważnej luki bezpieczeństwa w blockchainie Solany, która – według ekspertów – mogła pozwolić na emitowanie dowolnej liczby tokenów. To wydarzenie podkreśla ryzyko związane z młodymi i szybko rozwijającymi się sieciami blockchain.

Polityka i regulacje: USA luzuje, UE zaostrza

Podczas gdy Donald Trump zapowiada zwolnienie z podatku dochodowego osób zarabiających poniżej 200 000 dolarów rocznie, co może zwiększyć siłę nabywczą inwestorów detalicznych, eksperci przypominają o mieszanych efektach jego wcześniejszych obietnic – m.in. w kontekście polityki wobec Ukrainy czy sytuacji gospodarczej. Unia Europejska zmierza w sensie regulacyjnym w przeciwnym kierunku: oprócz planowanego zakazu obrotu prywatnymi monetami (takimi jak Monero czy ZCash), poruszono również temat możliwego zakazu korzystania z niezweryfikowanych portfeli kryptowalutowych od 2027 roku, a nawet ograniczeń wobec tzw. kont prywatnych. „Unia Europejska chce kontrolować każdy adres krypto. To niebezpieczny precedens – eksperci mówią wręcz o cyfrowym zniewoleniu” – ostrzegał Łukasz Żeligowski.

Co dalej z Berkshire Hathaway?

Odejście Warrena Buffetta i fakt, że jego fundusz dysponuje ponad 300 mld dolarów w gotówce, stawia pytania o przyszłość inwestycji tej legendarnej instytucji. „Buffett był sceptykiem, ale teraz może być tylko lepiej” – spekuluje Zawadzki. Eksperci są jednak ostrożni – zauważają, że choć nowy zarząd może być bardziej otwarty na innowacje, jak kryptowaluty, na razie nie ma konkretnych deklaracji.