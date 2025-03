Kanga Exchange jako pierwsza giełda w Polsce wprowadza EURC! Oficjalny listing już 19 marca

Czym jest EURC?

EURC (Euro Coin) to regulowany stablecoin emitowany przez Circle – tę samą firmę, która odpowiada za USDC. EURC jest w pełni zabezpieczony rezerwami w euro.

Jest powiązany z euro w stosunku 1:1, co oznacza, że 1 EURC odpowiada 1 EUR przechowywanemu na rachunkach bankowych. Stablecoin ten zapewnia szybkie, tanie i bezpieczne transakcje w ekosystemie kryptowalutowym, a jednocześnie spełnia wymogi regulacyjne.

Partnerstwo z Zodia Markets

Kanga Exchange nawiązała współpracę z Zodia Markets – instytucjonalną platformą handlu aktywami cyfrowymi, która jest wspierana przez Standard Chartered i OSL Group. Zodia Markets jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA), co gwarantuje zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zodia działa w kluczowych globalnych centrach finansowych, takich jak Irlandia, Abu Dhabi i Jersey, oferując instytucjonalnym klientom transparentne, bezpieczne i wydajne rozwiązania w zakresie handlu aktywami cyfrowymi.

W efekcie tej współpracy na Kanga Exchange pojawią się nowe pary handlowe z EURC. To czyni Kangę pierwszą giełdą w Polsce, która wprowadza ten stablecoin do obrotu. To krok w stronę regulowanych stablecoinów i bezpieczniejszego ekosystemu cyfrowych aktywów. Dzięki integracji EURC i USDC, Kanga – wspierana przez płynność i usługi rozliczeniowe Zodia Markets – wzmacnia most między tradycyjnym rynkiem finansowym a kryptowalutami.