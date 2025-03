Kanga Exchange zaprasza na side event NBX: Need Cash for Crypto już 18 marca w Warszawie

Need Cash for Crypto – spotkanie, którego nie możesz przegapić!

Need Cash for Crypto to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć wpływ nadchodzących regulacji na rynek wirtualnych walut, znaczenie stablecoinów w tym ekosystemie oraz skuteczne sposoby wymiany kryptowalut na gotówkę.

📅 Data: Wtorek, 18 marca 2025

🕕 Godzina: 17:30 – 23:00

📍 Lokalizacja: Klub „Oczki”, Wojciecha Oczki 1A, Warszawa

🎟 Wstęp: Bezpłatny, liczba miejsc ograniczona – obowiązuje rejestracja

Partnerem medialnym jest BeInCrypto.

Co czeka na uczestników?

Prelekcje i wykłady – prelegenci omówią najważniejsze kwestie związane z regulacjami MiCA, stablecoinami i przyszłością rynku krypto.

Debaty z liderami branży – eksperci podzielą się swoimi prognozami dotyczącymi rynku i zmian w przepisach.

Networking – możliwość spotkania inwestorów, specjalistów i pasjonatów blockchaina.

Quizy i konkursy – sprawdź swoją wiedzę i wygraj atrakcyjne nagrody.

Wymiana testowa z Kanga Local bez opłat – tylko dla uczestników wydarzenia.

Na scenie pojawią się eksperci branży:

Sławek Zawadzki – CEO Kanga Exchange, inwestor i wizjoner, który rozwija globalną giełdę kryptowalut,

Łukasz Żeligowski – CEO Kanga Exchange, doświadczony programista i przedsiębiorca.

A to nie wszystko! Na meetupie pokażą się też znane twarze ze świata krypto, takie jak Mike Satoshi czy Maciej Tomczyk z Krypto Ekipy. Planowana jest ekscytująca debata z udziałem 4 rozpoznawalnych inwestorów.

Kanga – pierwsza giełda w Polsce listująca EURC!

Podczas Need Cash for Crypto porozmawiamy o roli stablecoinów i zmianach, jakie zachodzą na rynku. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat EURC (stablecoina powiązanego z euro w stosunku 1:1), a także odkryć przyszłość stablecoinów. Jaka będzie rola USDC i EURC w globalnym systemie finansowym?

Nie przegap tej dyskusji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na platformie Luma.

Rejestracja już trwa! Zapisz się i weź udział w wyjątkowym wydarzeniu, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć świat kryptowalut i stablecoinów.

Kanga Exchange na NBX 2025

Po Need Cash for Crypto czas na kolejną dawkę atrakcji. W dniach 19-20 marca w Złotych Tarasach w Warszawie odbędzie się Next Block Expo, na którym to wydarzeniu Kanga również będzie obecna. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z zespołem i zgarnąć gadżety, ale to nie wszystko.

Czekają jeszcze atrakcje takie jak:

wykłady i panele dyskusyjne, które zgłębią tematy związane z blockchainem, stablecoinami i przyszłością Web3,