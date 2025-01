Kanga Foundation spełnia marzenie dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym!

Marysia – mała wojowniczka

Marysia to pogodna, pełna energii dziewczynka, uwielbiająca lalki i śpiew. Mimo że codzienność wypełniona jest rehabilitacją, nie traci uśmiechu. Od drugiego miesiąca życia uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, które pomagają jej stawać się coraz bardziej samodzielną.

Dzięki systematycznej pracy i nowoczesnym metodom rehabilitacji, Marysia stopniowo pokonuje kolejne bariery. „Od piątego roku życia jest nauka chodzenia. Jest też nowa metoda rehabilitacji dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, refundowana przez Unię Europejską i tam chciałabym teraz zapisać Marysię” – opowiada jej mama.

Marysia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, które wpływa na jej równowagę i koordynację. Właśnie te trudności sprawiały, że nigdy wcześniej nie miała okazji spróbować jazdy na rowerze, mimo że bardzo tego pragnęła. „To jej ogromne marzenie” – podkreśla mama dziewczynki. Standardowy rower nie wchodził jednak w grę, dlatego najlepszym rozwiązaniem okazał się trójkołowy rower rehabilitacyjny Hop Trikes.

37 dni później

23 września Kanga Foundation rozpoczęła zbiórkę na 8700 zł potrzebnych na zakup wymarzonego roweru. Po 37 dniach, 30 października, udało się osiągnąć cel!

Choć celem fundacji było, by Marysia otrzymała sprzęt jeszcze przed zimą, dopiero 4 grudnia udało się dostarczyć jej rower do Poznania. Na szczęście, pogoda nie stanowiła przeszkody – do roweru dołączona została specjalna przystawka, umożliwiająca treningi w domu.

Nowy rower to nie tylko źródło radości, ale i nieocenione wsparcie w rehabilitacji. „Marysia ma problemy z koordynacją, utrzymanie zwykłego roweru byłoby trudne. A ten rower jest stabilny. Jest też wspomaganie, dzięki czemu Marysia może pedałować, kontrola rodzicielska – hamulec” – wyjaśnia mama dziewczynki.

Spełnione marzenie i kolejne wyzwania

Marysia natychmiast wypróbowała nowy sprzęt, a jej radość była ogromna. „Rower pomoże jej wzmocnić mięśnie, będzie się więcej ruszać, może jej też pomóc w usprawnianiu równowagi” – dodaje jej mama. Wiosną jazda na świeżym powietrzu stanie się dla Marysi nową formą aktywności.

„Chciałabym podziękować fundacji i wszystkim darczyńcom za serce i za to, że Marysi mogło się spełnić marzenie” – mówi wzruszona mama dziewczynki.

Ekipa Kanga Foundation pokonała tego dnia 662 km, by osobiście przekazać rower. „Było bardzo miło. Marysia ucieszyła się z rowerka” – podsumowuje Weronika Żołędziowska. „Widać, że tam, gdzie ma jakieś trudności, nadrabia szybkością, zapałem, determinacją. To naprawdę godne podziwu” – dodaje.

Pomagamy dalej!

Choć zbiórka na rower zakończyła się sukcesem, fundacja nie zwalnia tempa. Aktualnie prowadzi zbiórkę na specjalistyczny, terenowy wózek dla Alicji.

Działania Kanga Foundation można obserwować na stronie internetowej oraz w social mediach – Instagramie i Facebooku. Wspólnie możemy zmieniać życie dzieci na lepsze.

Zespół fundacji zachęca do wspierania aktualnej zbiórki: Alicja ma rzadką wadę genetyczną. Pomóżmy jej zadbać o zdrowie!