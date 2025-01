Ania Powierza ambasadorką Bitcoina: „Gdybym mogła cofnąć czas, zaczęłabym inwestować wcześniej”

Anna Powierza wystąpiła jako gość cyklu „To nie jest porada inwestycyjna” na kanale YouTube Kangi. W rozmowie opowiedziała o swoich pierwszych krokach jako inwestorka kryptowalut. Choć początki były wyzwaniem, Powierza podkreśla, że inwestowanie w kryptowaluty nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać osobom niezaznajomionym z tematem.

„Nie trzeba ogromnych kwot ani doktoratu z ekonomii, by odnieść sukces w kryptowalutach. Wystarczy regularność, cierpliwość i odrobina wiedzy” – podsumowuje Powierza.

Od ostrożności do zaangażowania

Anna Powierza początkowo podchodziła do kryptowalut z rezerwą.

„Byłam tego tematu straszliwie ciekawa, ale wszystko, co wiedziałam, to to, że jest to miejsce, gdzie łatwo zostać oszukanym” – mówi aktorka.

Na początku brakowało jej wiedzy, a obawy związane z ryzykiem zniechęcały ją do inwestycji. Dzięki współpracy z Kangą i wsparciu edukacyjnemu zespołu, Powierza stopniowo przekonała się, że inwestowanie może być proste.

„Dzięki fantastycznym ludziom, którzy pracują w Kandze, zaczęłam zdobywać wiedzę. Są profesjonalni, rzetelni i chętni do pomocy” – podkreśla.

Kobiety w świecie kryptowalut

Powierza zwróciła uwagę na niewielką liczbę kobiet inwestujących w kryptowaluty – zaledwie co czwarty inwestor w Polsce to kobieta.

„Zaskoczyło mnie, że w tej przestrzeni dominują mężczyźni, mimo że kryptowaluty mogą być świetnym rozwiązaniem także dla kobiet. Są mobilne, nie wymagają przechowywania w fizycznych sejfach, a regularne, małe inwestycje mogą przynieść zaskakująco wysokie zyski” – mówi aktorka.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, mężczyźni inwestują w kryptowaluty trzy razy częściej niż kobiety. 41% inwestorów to osoby młode, do 34. roku życia. Polacy najczęściej przeznaczają na inwestycje niewielkie kwoty – mediana to 1000 zł, a tylko 10% angażuje więcej niż jedną czwartą swoich oszczędności.

Sytuacja finansowa artystów a inwestowanie

Podczas rozmowy poruszono również temat sytuacji finansowej artystów. Brak stabilnych umów czy zabezpieczeń społecznych sprawia, że emerytura zależy wyłącznie od mądrego zarządzania zarobkami.

„Wielu artystów liczy na 'złoty strzał' w postaci bardzo wysokiego honorarium, ale takie podejście rzadko gwarantuje bezpieczeństwo. Inwestowanie w kryptowaluty może być skuteczną alternatywą – nie wymaga dużego kapitału na start, a regularność i cierpliwość przynoszą efekty” – zauważa Anna.

Choć początkowo świat kryptowalut wydawał się jej ryzykowny, zmieniła zdanie po pierwszych doświadczeniach.

„Inwestuję niewielkie kwoty, np. 100 zł tygodniowo, co daje mi poczucie bezpieczeństwa i pozwala na budowanie oszczędności bez większego ryzyka. Z czasem przekonałam się, że Bitcoin, mimo fluktuacji cen, daje najlepsze wyniki w dłuższym okresie” – tłumaczy.

Edukacja jako fundament

Anna Powierza podkreśla, że edukacja odegrała kluczową rolę w jej inwestycyjnej przygodzie.

„Bariera wejścia wydawała się ogromna. Byłam przekonana, że inwestowanie w kryptowaluty wymaga zaawansowanej wiedzy, ale okazało się, że to tylko kwestia edukacji i korzystania z odpowiednich platform, takich jak Kanga” – mówi.

Dzięki materiałom edukacyjnym, takim jak Kanga University, Powierza nabrała pewności w świecie kryptowalut. W przyszłości planuje poszerzyć swoje portfolio o inne kryptowaluty i spróbować szybszych transakcji, choć wciąż opiera się na swoim sprawdzonym podejściu – regularnych, niewielkich inwestycjach.

„Byłam krytykowana i nazywana promotorką piramid finansowych, ale z czasem ludzie zaczęli dostrzegać, że moje działania mają na celu edukację i motywowanie innych, zwłaszcza kobiet, do działania” – wspomina.

„Nie trzeba inwestować ogromnych kwot ani mieć wysokich kwalifikacji technicznych, żeby zacząć. To dostępne dla każdego” – podkreśla Powierza.