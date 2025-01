Kryptowaluty w służbie dzieci z niepełnosprawnością – Kanga Foundation organizuje zbiórki na sprzęt wspierający funkcjonowanie

Nowoczesna pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością

Kanga Foundation to młoda, dynamicznie rozwijająca się organizacja, której misją jest wspieranie dzieci z niepełnosprawnością. Fundacja organizuje zbiórki na zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, wspomagającego komunikację oraz innych pomocy technicznych.

Pomoc, która zmienia codzienność

Zebrane fundusze przeznaczane są na poprawę jakości życia dzieci, pomagając im w poruszaniu się, komunikacji z otoczeniem i codziennych czynnościach. Wiele rodzin boryka się z trudnościami finansowymi, a koszt takiego sprzętu często przekracza ich możliwości. NFZ i inne instytucje nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie, co czyni działalność fundacji kluczową.

Zbiórki dostępne dla każdego

Darowizny na rzecz podopiecznych Kanga Foundation można przekazywać na kilka sposobów: poprzez stronę internetową fundacji, narzędzie KangaPay dostępne dla posiadaczy kont na platformie Kanga lub przelewem tradycyjnym. Fundacja umożliwia również przekazanie 1,5% podatku za pośrednictwem organizacji Młodzi-Młodym, wpisując numer KRS 0000270261 i wskazując Kanga Foundation jako cel szczegółowy.

Innowacyjne narzędzia dla darczyńców

Wsparcie można przekazywać również w kryptowalutach, co stanowi innowacyjne rozwiązanie dostosowane do nowoczesnych metod finansowania. To prosty i szybki sposób na realne wsparcie dzieci w potrzebie. Tę opcję wybiera zdecydowana większość darczyńców Kanga Foundation.



Jak możesz pomóc?

Wejdź na stronę Kanga Foundation i wybierz bieżącą zbiórkę.

Skorzystaj z narzędzia KangaPay.

Wykonaj przelew tradycyjny na numer konta: 63 1140 2004 0000 3802 8409 4571.

Przekaż 1,5% podatku w rocznym rozliczeniu PIT.

Każda wpłata to krok w stronę lepszego jutra dla dzieci z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o działalności fundacji można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Kanga Foundation.