Dla kogo jest to wydarzenie?

Kanga on Tour: cykl spotkań kryptowalutowych rusza 22 lipca

Kanga ogłasza rozpoczęcie cyklu spotkań „Kanga on Tour”, który startuje 22 lipca. To wydarzenie skierowane jest do miłośników kryptowalut oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w tym sektorze. Spotkania odbędą się w największych polskich miastach: Białystok, Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa i Gdańsk.