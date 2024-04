Nowe listingi na giełdzie Kanga

3 kwietnia - dokonano listingu tokena Avalanche (AVAX) , który cieszy się rosnącą popularnością wśród inwestorów.

Tego samego dnia na platformie zadebiutował Monkey Empire (MKC) , projekt, który zaledwie tydzień wcześniej zakończył swoje IEO na Kandze. Umożliwiono wpłaty dla zainteresowanych inwestorów już o godzinie 15:15 UTC.

Listing MetaDOS (SECOND) również odbył się 3 kwietnia. Projekt ten, podobnie jak MKC, przeszedł przez proces IEO na platformie. Wypłaty SECOND zostały uruchomione krótko po listingu, umożliwiając inwestorom swobodne zarządzanie swoimi aktywami.

Sugar Kingdom Odyssey (SKO), planowany na 8 kwietnia, został przeniesiony na późniejszy termin. Projekt ten, który również przeprowadził swoje IEO na Kandze, wkrótce zadebiutuje na giełdzie.

Ostatnia runda IEO Icompnet

Wciąż trwa piąta i ostatnia runda IEO projektu Icompnet, która zakończy się 12 kwietnia. Icompnet to przełomowa inicjatywa, która wykorzystuje ekologiczny protokół Proof of Space and Time do wydobycia kryptowaluty CHIA. Projekt ma na celu finansowanie zakupu serwerów i dysków twardych niezbędnych do wydobywania poprzez token CPT. Uczestnictwo w ekosystemie Icompnet daje możliwość zdobycia nagród za wydobycie, a także uczestniczenie w zielonej rewolucji wydobywczej.

Zaangażowanie giełdy Kanga w promowanie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych projektów na rynku kryptowalut pozostaje niezmienne. Zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń i inicjatyw na platformie.