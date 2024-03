Monkey Empire wyróżnia się na tle konkurencji dzięki połączeniu klasycznej rozgrywki znanej z hitów takich jak Clash of Clans czy Rise of Kingdoms z innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi o blockchain. Umożliwia to graczom hodowanie oraz rozwijanie swoich armii małp, rozbudowę miast, zdobywanie zasobów i technologii, a także atakowanie miast przeciwników w celu przejęcia kontroli nad ich zasobami.

Główne cechy, które wyróżniają Monkey Empire, to prostota połączona z kompleksowym mechanizmem gier strategicznych, możliwość realnego wpływu na świat gry dzięki technologii blockchain, a także wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z branży gier i blockchain.

Podczas IEO, które odbędzie się 27 marca na Kandze, inwestorzy będą mieli możliwość zakupu tokenów MKC, służących do ulepszania budynków, produkcji żołnierzy, szybszych ataków, zakupu przedmiotów w grze oraz korzystania z funkcji premium. Sprzedaż tokenów będzie podzielona na dwie tury: pierwsza o godzinie 10:00 UTC przeznaczona dla osób stakujących tokeny KNG, a druga o godzinie 11:00 UTC, otwarta dla szerszej publiczności, z ograniczoną alokacją.

Token MKC zostanie wyceniony na 0.00008 USD, a całkowita podaż wyniesie 100 miliardów. Przewidziana alokacja na IEO to 50 000 USD, z możliwością zwiększenia do dodatkowych 25 000 USD. Harmonogram dystrybucji tokenów zakłada, że 10% dostępnych tokenów zostanie wydanych podczas TGE (Token Generation Event), po czym nastąpi miesięczna przerwa, a potem dystrybucja liniowa przez kolejne 12 miesięcy.

Dla entuzjastów gier strategicznych MMO, projekt Monkey Empire na platformie Kanga stanowi unikalną okazję do bycia na froncie gier wykorzystujących technologię blockchain, oferując zarówno głębię strategiczną, jak i innowacyjność technologiczną. Więcej szczegółów na temat IEO i projektu Monkey Empire dostępne jest na oficjalnej stronie platformy Kanga.