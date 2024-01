Kanga Foundation zbiera środki dla Leny

Lena to dziewczynka, która walczy z trudną chorobą stopniowo odbierającą jej wyuczone umiejętności, włączając w to zdolność mówienia. Zespół Retta sprawia, że porozumiewanie się staje się coraz trudniejsze, ale Lena nie traci nadziei na komunikację z bliskimi.

Tablet do komunikacji alternatywnej jest rozwiązaniem, które może pomóc Lenie w porozumiewaniu się z otoczeniem. Urządzenie to jest wyposażone w specjalne oprogramowanie oraz kamerę, która śledzi ruch gałek ocznych. Dzięki temu Lena może używać wzroku do wskazywania odpowiednich piktogramów na ekranie tabletu, aby przekazać swoje myśli i uczucia w czasie rzeczywistym.

Kanga Foundation prowadzi zbiórkę, aby zdobyć środki na zakup tabletu wraz ze specjalną ramką, która pozwoli precyzyjnie śledzić ruch oczu i umożliwić Lenie komunikację bez przeszkód. Marzenie Leny o samodzielnym rozmawianiu z rodziną i przyjaciółmi jest w zasięgu ręki, ale potrzebujemy Twojej pomocy.

Chcesz pomóc Lenie? Możesz to zrobić bardzo prosto za pomocą kryptowalut poprzez giełdę Kanga Exchange.

Kryptowaluty to nie tylko narzędzie do spekulacji. Teraz mogą zmienić czyjeś życie. Nawet jedna cegiełka przybliża nas do celu. Pomóż Lenie spełnić jej marzenie o samodzielnej komunikacji - niech Twoja kryptowaluta przyniesie uśmiech na jej twarz.