Ruszyła pierwsza zbiórka Kanga Foundation: pomoc dla Mai, dziewczynki ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Maja, obecnie mierząca się z lękiem społecznym, potrzebuje wsparcia w formie aktywności fizycznej. W wyniku pandemii COVID-19 i związanej z nią izolacji, dziewczynka przestała bawić się z innymi dziećmi, ograniczyła ruch, co znacząco wpłynęło na jej zdrowie psychiczne i fizyczne.

Fundacja Kanga rozpoczęła zbiórkę, a każda wpłata może pomóc Mai w poprawie jej stanu zdrowia. Wspierać dziewczynkę można poprzez dokonywanie wpłat za pomocą kryptowalut na giełdzie Kanga Exchange.

Jak pomóc?

Załóż konto na giełdzie Kanga. Dokonaj wpłaty kryptowalutą. Twoje wsparcie trafi bezpośrednio do Mai, pomagając jej w zakupie bieżni, która pozwoli dziewczynce ćwiczyć w bezpiecznych warunkach.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia Mai. Pomaga zredukować stres, lęk i poprawić koordynację ruchową. Bieżnia pozwoli dziewczynce ćwiczyć w domu, zapewniając bezpieczne warunki w obliczu obecnych wyzwań społecznych.

Kryptowaluty zmieniają życie

W czasach, gdy kryptowaluty są głównie narzędziami spekulacyjnymi, istnieje również możliwość wykorzystania ich do dobrych celów. Dzięki wsparciu społeczności, nawet najmniejsza wpłata przybliża nas do celu, jakim jest pomoc Mai w powrocie do pełni radości z życia.

Dołącz do nas! Zrób coś dobrego dla Mai i innych dzieci w potrzebie. Twoja kryptowaluta może zmienić czyjeś życie. Dołóż swoją cegiełkę i spraw Mai prezent na święta!

---

O Kanga Foundation: Kanga Foundation to organizacja non-profit założona przez giełdę Kanga Exchange. Misją fundacji jest dostarczanie niezbędnego sprzętu dzieciom z niepełnosprawnością, poprawa ich jakości życia i wspieranie ich rozwoju.