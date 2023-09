Fałszywe obietnice zysków

Oszuści często obiecują atrakcyjne inwestycje, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe. Zachęcają inwestorów do wysyłania swoich środków w postaci USDT na określony adres portfela, obiecując w zamian znacznie większe ilości tej samej kryptowaluty.

Manipulacja i nakłanianie do kolejnych wpłat

Po wykonaniu pierwszej transakcji, oszuści mogą pokazać, że saldo Twojego portfela wzrosło, co ma na celu zachęcenie Cię do dokonywania kolejnych wpłat. Ten proces może trwać, aż postanowisz wypłacić swoje środki, co zazwyczaj kończy się utratą kontaktu ze scammerem.

Metody alternatywne oszustwa

Oszuści mogą próbować różnych sposobów manipulacji, takich jak prośby o wymianę kryptowalut, na przykład zamianę USDT na BTC, ale zamiast tego przekazując Ci fałszywe tokeny. Mogą również kusić Cię inwestycjami na fałszywej platformie handlowej, gdzie saldo wydaje się rosnąć, ale jest to tylko pozorna iluzja.

Sposoby kontaktu

Osoby prowadzące te oszustwa często wykorzystują różne kanały komunikacji, takie jak Telegram, e-maile, wiadomości na mediach społecznościowych i komentarze na platformach internetowych. Często działają w grupach związanych z finansami i kryptowalutami, wykorzystując zainteresowanie inwestorów tymi tematami.

Jak uniknąć oszustw?

Zawsze sprawdzaj dokładnie, z kim masz do czynienia, i czy oferta inwestycyjna wydaje się zbyt dobra, aby była prawdziwa.

Nie wierz nikomu, kto proponuje Ci inwestycje bez ryzyka.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, zweryfikuj dokładnie dane – np. sprawdź adres portfela kryptowalutowego w eksploratorze bloków.

Sprawdź wcześniejsze transakcje i przeszłość danego adresu portfela.

Korzystaj z narzędzi do weryfikacji adresów, takich jak Dirtyhash lub Scam alert.

Rozpoznawaj fałszywe kryptowaluty na podstawie różnic w adresach kontraktów i innych charakterystycznych cech, takich jak logo i kapitalizacja rynkowa.

Podsumowanie

Oszustwa związane z fałszywymi kryptowalutami są coraz bardziej powszechne, zwłaszcza wśród osób niezaznajomionych z rynkiem kryptowalut. Zachęcamy do ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo swoich środków. Pamiętaj, że ryzyko inwestycji na rynku kryptowalut jest realne, a obietnice szybkich zysków zazwyczaj są podejrzane. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub instytucją finansową.

Pełny opis Oszustwa na fałszywe USDT można znaleźć w tym wpisie na blogu giełdy kryptowalut Kanga.