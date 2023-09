Kanga University - Twoja droga do eksperta w dziedzinie kryptowalut i blockchaina

Wejdź w nowy rok szkolny razem z Kanga. Giełda zaprasza do Kanga University

Wrzesień 2023 roku oznacza początek roku szkolnego oraz zakończenie wakacyjnego okresu. Choć nie wszyscy są uczniami, to ten czas może stanowić doskonałą okazję do nauki nowych rzeczy i zdobycia nowych umiejętności. W duchu tej idei, giełda Kanga ogłasza inicjatywę edukacyjną pod nazwą "Kanga University", we współpracy z Cryptostudent.io.