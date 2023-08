Bezpośredni handel krypto - czyli usługa P2P dostępna na Kandze

Handel P2P kryptowalutami to atrakcyjne rozwiązanie zyskujące na popularności, ale jeśli nie zabierzesz się do tego z głową, możesz narazić się na straty finansowe. Jak zatem zrobić to rozsądnie i bezpiecznie? Z pomocą może przyjść usługa P2P przygotowana przez giełdę kryptowalut Kanga Exchange.