Zastaw kryptowalut za gotówkę?

Kanga wprowadza nowe rozwiązanie dla posiadaczy kryptowalut, którzy chcą skorzystać z ich potencjału wzrostu (nie rezygnując z nich) z powodu pilnie potrzebnych środków. Kanga Loan to innowacyjna usługa, która umożliwia zastawienie kryptowalut, takich jak ethereum i bitcoin w zamian za natychmiastową gotówkę w wybranej walucie. Dzięki Kanga Loan użytkownicy mogą wykorzystać potencjał swoich kryptowalut, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku.

Co wyróżnia Kanga Loan na tle innych rozwiązań? Poza natychmiastową dostępnością gotówki, usługa oferuje korzystne oprocentowanie na poziomie 2% (obecnie promocyjne 1% miesięcznie). To niewątpliwie atrakcyjna propozycja dla posiadaczy kryptowalut, którzy chcą skorzystać z pożyczki, nie obciążając się wysokimi kosztami odsetek. Warto również podkreślić, że Kanga Loan zapewnia bezpieczeństwo dla posiadanych kryptowalut. W przypadku spadku wartości zabezpieczających aktywów poniżej ustalonego poziomu dochodzi do sprzedaży zabezpieczenia, a nadwyżka trafia do właściciela. Dzięki temu transakcja jest odpowiednio zabezpieczona, a użytkownicy nie ponoszą strat.