Kanga rozszerza swoją ofertę o innowacyjne projekty, które rewolucjonizują świat kryptowalut i NFT

Kanga, europejska giełda kryptowalutowa zaskakuje branżę, dodając dwa obiecujące projekty do swojej oferty handlowej. Adventure Gold (AGLD) oraz Incentive (INC) wnoszą świeże spojrzenie na świat kryptowalut i NFT, obiecując innowacyjne rozwiązania dla entuzjastów.

Adventure Gold (AGLD), nazywane również "open-source w grze", rewolucjonizuje ekosystem projektu. Posiadacze Loot NFT zyskują możliwość wykorzystania Adventure Gold do głosowania na kluczowe aktualizacje i zmiany w grze. Loot NFT, stworzone przez znanego twórcę aplikacji społecznościowej Vine, Doma Hoffmana, zdobyły ogromną popularność dzięki swojemu wyjątkowemu podejściu. Te 8000 NFT nie posiadają tradycyjnych "obrazów ani statystyk", lecz prezentują jedynie proste słowa na czarnym tle. Otwarcie rynku dla pary AGLD/USDT na Kanga otwiera nowe horyzonty dla fanów NFT, umożliwiając im handel i interakcję z Adventure Gold.

Z kolei Incentive (INC) wprowadza nowatorską koncepcję "token farming reward" na oficjalnym PulseChain DEX: Pulsex. Uczestnicy mogą dostarczać płynność na platformie Pulsex i otrzymywać w zamian nagrody w postaci tokenów INC. Ta innowacyjna idea pobudza zaangażowanie społeczności i wspiera rozwój ekosystemu PulseChain. Kanga, rozumiejąc potencjał tego projektu, postanowiła otworzyć rynek dla pary INC/USDT, umożliwiając swoim użytkownikom dostęp do tego obiecującego przedsięwzięcia.

Wprowadzenie Adventure Gold (AGLD) oraz Incentive (INC) na Kanga stanowi kolejny krok w budowaniu rozbudowanej oferty giełdy i spełnianiu oczekiwań entuzjastów kryptowalut i NFT. Projekty te obiecują przyciągnąć uwagę i zaangażowanie inwestorów, którzy poszukują innowacyjnych możliwości w dynamicznym świecie kryptowalut.